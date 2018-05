Sortti-asemien kävijämäärät huipussaan kevättalkoiden aikaan

HSY:n Sortti-asemilla on ollut vilkasta viime viikkoina. Kävijäennätys rikottiin helatorstain jälkeisenä perjantaina.

Taloyhtiöiden kevättalkoot näkyvät Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Sortti-asemilla. Sortti-asemilla on käynyt asiakkaita noin 11 000 enemmän tähän mennessä kuin viime vuonna. Erityisen vilkasta oli helatorstain jälkeisenä perjantaina 11.5., jolloin Sortti-asemilla kävi yhteensä reilu 4200 asiakasta, mikä on yli puolet enemmän kuin yleensä. Tavallisesti kaikilla Sortti-asemilla käy yhteensä päivittäin keskimäärin 1800 asiakasta. Ruskeasannan Sortti-asemalla aikaisempi kävijäennätys rikkoutui 300 kävijällä.

- Koko kevät on ollut erittäin vilkasta aikaa. Vilkkaimmat päivät Sortti-asemilla ovat olleet maanantait ja perjantait. Tällöin on syntynyt jonkin verran jonoja, mutta asiat ovat hoituneet hienosti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Sortti-asemille on tuotu erityisesti puutarhajätettä ja risuja sekä vaarallista jätettä, kertoo HSY:n toimintovastaava Eetu Keinänen.

Tänä vuonna Sortti-asemilla on käynyt paljon asiakkaita myös niinä kolmena lauantaina, jolloin asema on ollut auki. Kaikilla Sortti-asemilla kävi niinä lauantaina yhteensä lähes 4900 asiakasta, mikä on melkein puolet enemmän kuin viime vuonna. Ihmiset lajittelevat jätteensä yhä paremmin ja tuntevat HSY:n Sortti-asemat. Myös uuden Sortti-aseman avaaminen Jorvakseen Kirkkonummelle on parantanut HSY:n palveluita ja lisännyt kävijämääriä.

- Meiltä on toivottu, että Sortti-asemat olisivat auki ympäri vuoden myös lauantaisin. Olemme selvittäneet asiaa, ja aloitamme aukioloaikakokeilun ensi vuonna, Keinänen jatkaa.

Kivikon Sortti-asema on suljettuna 21.–25.5. piharemontin vuoksi. Asukkaita palvelevat edelleen muut neljä Sortti-asemaa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kirkkonummella.

Haravointijäte- tai risukuorman voi tuoda viidellä eurolla

Sortti-asemille voi tuoda maksutta monia kodeissa kertyneitä jätteitä, kuten sähkölaitteita, kotien vaarallista jätettä, metalliromua, kartonkia, pahvia, paperia, lasipurkkeja ja kuution verran painekyllästettyä puuta.

Haravointijäte- tai risukuorma maksaa Sortti-asemalla viisi euroa. Myös kannoista ja puunrungoista pääsee eroon viiden euron kuormahinnalla. Lisäksi Sortti-asemille voi tuoda muutakin maksullista jätettä, kuten puujätettä, kipsiä ja sekajätettä. Asemilta voi vuokrata peräkärryn jätteiden kuljettamiseen. Vuokraus maksaa viisi euroa, kun jätteet tuodaan Sortti-asemalle.

Sortti-asemille ei voi tuoda jätettä kuorma-autolla. Maksuvälineenä käy pankki-, luotto- tai maksukortti, ei käteinen.

Lisätietoja:

Sortti-asemista: www.hsy.fi/sorttiasemat

Toimintovastaava Eetu Keinänen, eetu.keinanen(at)hsy.fi, puh. 050 3832 646