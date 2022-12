Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluiden ohjauskorvausten käytännöt muuttuvat

– Aiempi käytäntö on ollut epäoikeudenmukainen, sillä se on koskenut vain sote-alan ammattikorkeakouluja, ei toisen asteen oppilaitoksia tai yliopistoja, kertoo Diakin koulutusjohtaja, vararehtori Pirjo Hakala.

– Ammattikorkeakouluissakin sosiaali- ja terveysala on muodostanut poikkeuksen. Muilla aloilla ei ohjauskorvauksia pääsääntöisesti ole maksettu ja opiskelijat saavat usein myös palkkaa harjoitteluistaan. Ammattikorkeakoulut ovat ajaneet sitä, että sote-alan ohjauskorvaukset tulisivat valtion maksettaviksi samaan tapaan kuin esimerkiksi lääkärikoulutuksessa.

Nyt tämä uudistus on toteutumassa, sillä eduskunta on hyväksynyt lait terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta. Näiden lakimuutosten myötä ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelut tulevat valtion koulutuskorvauksen piiriin.

– Jatkossakin siis maksetaan harjoittelupaikoille ohjauksesta korvausta, mutta korvaus ei tule ammattikorkeakouluilta vaan valtion varoista, Hakala täsmentää.

Keitä muutos koskee?

Kolutuskorvauksen saajien piiriin tulevat kuulumaan hyvinvointialueet, HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallitus, yksityiset sote-palveluita tuottavat yksiköt, valtion mielisairaala, Suomen ev-lut. kirkko, kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät.

– Ammattikorkeakoulut pyrkivät vaikuttamaan siihen, että korvauksen piiriin tulisivat yksiselitteisesti myös järjestöt ja yhdistykset. Mikäli järjestö tai yhdistys ei tuota maksullisia sote-palveluita, se saattaa jäädä korvauksen ulkopuolelle. Eduskunta kuitenkin edellytti, että hallitus seuraa korvaukseen oikeutettujen organisaatioiden kattavuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi, Hakala lisää.

Harjoittelupaikkojen sopimukset uusitaan

Käytännön muuttumisen vuoksi Diak on irtisanonut kaikki nykyiset harjoittelusopimukset päättymään tämän vuoden lopussa. Harjoittelupaikkojen kanssa tehdään uusi sopimus, johon ohjauskorvauksia ei enää sisälly. Sopimuspohja on laadittu ammattikorkeakoulujen yhteistyönä, jotta päästään mahdollisimman yhdenmukaisiin sopimuskäytäntöihin.



– Sosiaali- ja terveysalan tutkintoa suorittavien seurakuntaharjoittelut kuuluvat siis ohjauskorvauksen piiriin jatkossakin. Huomattava on, että muutos ei koske kirkollista kelpoisuutta suorittavia yhteisöpedagogeja, koska he eivät suorita sosiaali- ja terveysalan tutkintoa, Hakala huomauttaa.

Korvausten maksatus keskitetään

Koulutuskorvauksen maksatustehtävät keskitetään Lounais-Suomen aluehallintovirastolle. Keskittäminen turvaa sitä, että lain tulkinta säilyy mahdollisimman yhdenmukaisena. Korvaukset maksetaan puolivuosittain hakemusten perusteella eikä enää heti harjoittelun jälkeen, kuten aiemmin on ollut käytäntönä.

Harjoittelupaikkojen tulee hakea ensimmäisen puolen vuoden korvausta syyskuun loppuun ja loppuvuoden korvausta maaliskuun loppuun mennessä. Korvauksen perusteena ovat ammattikorkeakoulun kanssa tehty sopimus ja toteutuneet harjoitteluviikot.

– Ohjauskorvauksen suuruus tulee olemaan kaikille sama. Korvauksen suuruus ja sen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät menettelytavat tullaan määrittämään STM:n asetuksella. Siitä saamme tietoa myöhemmin.