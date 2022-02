Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä apua sodan nostattamaan ahdistukseen ja kanavia auttaa sodan jaloissa olevia

SOSTEn asiantuntijalääkäriksi lääketieteen lisensiaatti ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kati Myllymäki 9.2.2022 08:30:00 EET | Tiedote

Ennen SOSTEa Kati Myllymäki on työskennellyt Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtajana. Aiemmin Myllymäki on toiminut muun muassa Suomen Lääkäriliiton puheenjohtajana, sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena, Kouvolan terveysjohtajana, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä sekä Päijät-Hämeen hyvinvointipalveluiden toimialajohtajana. ”Olen ollut mukana kaikilla sote-uudistuksen tuotantokausilla – jo 90-luvun lopulla olin mukana ’Terveydenhuolto 2000-luvulle’ -hankkeessa. Ja sen jälkeen olen ollut mukana Kansallisessa terveyshankkeessa, Paras-hankkeessa ja myös HYKS-erva-alueen selvityshenkilönä aikoinaan Riitta Särkelän ja Aki Lindenin kanssa”, kuvaa Myllymäki omaa sosiaali- ja terveysalan historiaansa. ”Nyt kun vihdoin viimein on sote-uudistuksen lakiuudistukset saatu voimaan, niin on tosi mielenkiintoista päästä osallistumaan tässä uudessa roolissa. Kansalaisten osallistuminen jäi hyvinvointialueen vaaleissa matalaksi. Nyt on tärkeää saada kansalaiset sekä suor