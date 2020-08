Sosiaali- ja terveyslautakunnan 1.9. kokouksen ennakkotiedote

Lautakunnan seuraava kokous on tiistaina 1. syyskuuta klo 16.15 alkaen. Lautakunta jatkaa sote-uudistuksen lakiluonnoksesta annettavan lausunnon käsittelyä. Lautakunta käsittelee myös neljän eri palvelun kilpailutuksen periaatteita.

Lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisen lakiluonnoksista

Lautakunta jätti edellisessä kokouksessa lausunnon pöydälle ja jatkaa nyt lausunnon käsittelyä.

Lausuntoesityksessä todetaan, että esitettyä maakuntamallia parempi ratkaisu olisi jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista kuntapohjaista nykyjärjestelmää kehittämällä. Jos kuitenkin maakuntamalliin siirrytään, esitetty Uudenmaan erillisratkaisu on perusteltu.

Maakuntien perustamisessa on kyse kokonaisvaltaisesta järjestelmämuutoksesta, jolla on monen tyyppisiä, mittavia ja vaikeasti ennakoitavia seurauksia ja vaikutuksia. Kokonaiskuvan muodostaminen erityisesti uudistuksen rahoitusmallista ja taloudellisista vaikutuksista on käytännössä mahdotonta. Tarkennuksia ja muutoksia rahoitukseen tarvitaan.

Lausuntoesityksessä todetaan edelleen, että uudistuksen aikataulu on liian tiukka. Kyseessä on historiallisen suuri hallinnonuudistus, jonka toteuttaminen vaatii riittävästi aikaa. Lisäksi meneillään oleva koronavirusepidemia on aiheuttanut taloudellisen, sosiaalisen ja terveydenhuollon kriisin, joka vie kuntien voimavaroja runsaasti ja vielä pitkään. Tämän vuoksi voimavarat uudistuksen toteuttamiseen ovat kunnilla rajalliset.

Ensihoitopalvelun ja pelastustoimen välisen synergian hyödyntämiseksi sekä kustannustehokkaan ja tuottavan toiminnan järjestämiseksi on olennaisen tärkeää, että pelastuslaitos voi Helsingissä tuottaa kiireelliset ensihoitopalvelut kuten nykyisinkin.

Hallitus esittää, että Suomeen muodostettaisiin 21 sote-maakuntaa, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät.

Uudellamaalla näiden palvelujen järjestäminen poikkeaisi muun maan ratkaisusta siten, että neljän Uudenmaan sote-maakunnan lisäksi Helsingin kaupungilla olisi tehtävien järjestämisvastuu.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäisi kuntien tehtäviksi, mutta edistämistyötä tehtäisiin yhteistyössä maakuntien kanssa, ja ympäristöterveydenhuolto jatkuisi kuntien tehtävänä. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitehtävät siirtyisivät sote-maakunnille. Yhteensä lakiesitys muodostuu 48 laista ja lainmuutoksesta.

Esityksen mukaan lait tulisivat voimaan pääosin vuoden 2023 alusta lukien ja voimaanpanolaki jo 1.7.2021.

Lautakunnan jälkeen lausuntoesitystä käsittelee syyskuussa kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. Lausunnot tulee olla sosiaali- ja terveysministeriössä viimeistään 25.9.2020.

Lisätietoa toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen hallituksen lakiluonnoksista

Kilpailuttamalla palveluja helsinkiläisille

Lautakunta käsittelee myös seuraavien palvelujen kilpailutuksen periaatteita:

