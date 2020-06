Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote 12.6.

Lautakunta pitää kevätkauden viimeisen kokouksen 16.6. klo 16.15 alkaen. Lautakunta käsittelee kokouksessa muun muassa asunnottomien asumispalvelujen kilpailutusta sekä psykoterapiapalvelujen hankintaa palvelusetelillä. Lautakunta antaa myös lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten viime vuoden selvityksestä.

Kilpailutuksella asumispalveluja asunnottomille

Lautakunnalle esitetään periaatteet, joilla hankittaisiin asunnottomille tuettuja asumispalveluja. Kilpailutuksella hankittaisiin asunnottomille kodinomaisen asumisen lisäksi ohjausta, tukea ja palveluohjausta.

Palvelu on tarkoitettu niille täysi-ikäisille helsinkiläisille, joilla asunnottomuus on pitkittynyt tai joilla on uhka jäädä asunnottomaksi. Palvelua hankittaisiin vuodessa noin 750 - 850 asiakkaalle. Kaupunki ei kuitenkaan sitoudu tiettyyn hankintamäärään, vaan palvelua hankittaisiin asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Palvelua esitetään hankittavaksi 1.1.2021 alkaen kolmeksi vuodeksi siten, että sopimusta olisi mahdollista jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella optiovuodella.

Lisätietoa: psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen, p. 09 310 58655, mikko.tamminen@hel.fi

Psykoterapiapalvelujen tarjontaa halutaan parantaa palvelusetelillä

Helsinki haluaisi parantaa mielenterveyspalvelujen saatavuutta tarjoamalla mahdollisuuden psykoterapiaan palvelusetelillä. Palvelua on tärkeätä tarjota matalla kynnyksellä mielenterveyden häiriöiden alkuvaiheessa, kun häiriöt ovat vielä lieviä.

Lautakunnalle esitetään, että asiakkaille voitaisiin tarjota 1.10.2020 alkaen kuntouttavaa ja lyhytpsykoterapiaa palvelusetelillä. Palvelusetelillä hankittava psykoterapia monipuolistaisi nykyistä kaupungin mielenterveyspalvelujen tarjontaa ja lisäisi asiakkaiden valinnanvapautta.

Kilpailutukseen verrattuna palveluseteli olisi joustavampi tapa järjestää tarpeen mukaan palveluja. Se myös mahdollistaisi, että uusia palveluntuottajia voisi ilmoittautua mukaan palvelusetelin käyttöönoton jälkeenkin.

Lisätietoa: psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen, p. 09 310 58655, mikko.tamminen@hel.fi

Lausunto sosiaali- ja potilasasiamiesten vuoden 2019 selvityksestä

Yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamiehiin ovat hieman vähentyneet vuoteen 2018 verrattuna. Valtaosa yhteydenotoista koski terveydenhuollon palveluja. Yleisimpiä yhteydenottojen syitä olivat tyytymättömyys hoitoon ja palveluun, kohteluun tai dokumentointiin sekä potilas- ja/tai lääkevahinkoepäily.

Sosiaali- ja terveystoimelle osoitettujen kanteluiden ja muistutusten määrä on lisääntynyt. Mitään yksittäistä syytä määrän lisääntymiselle ei ole tunnistettu. Yleisenä havaintona selvityksessä todetaan, että asiakkaiden tilanteet ovat muuttuneet moninaisemmiksi.

Asiamiesten selvityksen perusteella Helsingin tulee edelleen parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta, hoitoonpääsyä sekä helpottaa yhteydensaantia työntekijöihin.

Sosiaaliasiamiehen tehtävään kuuluu seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle. Helsingissä sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on yhdistetty, minkä vuoksi esitellyssä selvityksessä käsitellään myös terveydenhuoltoon liittyneitä yhteydenottoja.

Lautakunta jätti asian edellisessä kokouksessa pöydälle.

Lisätietoa:

Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2019 kaupunginhallitukselle

osallisuus- ja vuorovaikutusyksikön päällikkö Ulla Tyyskä, p. 09 310 42210, ulla.tyyska@hel.fi

