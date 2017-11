Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote 14.11.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 16. marraskuuta klo 16.15. alkaen. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapautta koskevaa lakiluonnosta.

Lakiesitys valinnanvapaudesta on selkeytynyt – muutostarpeita edelleen

Lautakunnalle valmistellussa lausuntoehdotuksessa uudistus nähdään lähtökohtaisesti myönteisenä ja asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyminen kannatettavana. Myös kilpailun lisääntyminen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kesken on pääosin tavoiteltavaa. Lakiesitys on selkeytynyt aikaisemmasta ehdotuksesta, mutta siihen sisältyy edelleen riskejä ja muutostarpeita.

Valinnanvapauslakiin ehdotettu monituottajamalli parantanee sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta suuremmissa maakunnissa, joissa on parhaat mahdollisuudet toimivien markkinoiden syntymiselle. Peruspalvelujen saatavuus ja kilpailun myötä myös palvelujen laatu paranevat.

Valintaan pystyvien ja motivoituneiden asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet omiin palveluihin lisääntyvät uudistuksen myötä. Valinnanvapauden lisääntyminen tulee edellyttämään hyvin järjestettyä palveluneuvontaa ja -ohjausta. Osa asiakkaista tulee tarvitsemaan runsaasti tietoa, ohjausta ja neuvontaa valinnan tekemiseen, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat.

Lakiesityksessä nimetään erikseen sote-keskuksen palveluvalikoimaan kuuluvat erikoisalojen lääkäripalvelut. Lausuntoehdotuksen mukaan tämä ei ole tarkoituksenmukaista, vaan päätös näistä palveluista tulisi jättää maakunnalle.

Myös asiakassetelien käytön kohteet ja laajuus tulisi jättää maakunnan päätettäväksi. Asiakassetelin laaja käyttö kiireettömissä leikkauksissa saattaa johtaa henkilöstösiirtymiin julkiselta sektorilta yksityiselle. Tämä voi heikentää julkisen sektorin kykyä hoitaa sille kuuluvia velvoitteita, esimerkiksi ympärivuorokautista päivystystä.

Ehdotetussa henkilökohtaisen budjetin käyttöönotossa tulisi lausuntoehdotuksen mukaan edetä kokeilujen kautta. Henkilökohtaisen budjetin käytöstä on vielä vähän kansallista ja kansainvälistä kokemusta. Riskinä on, että kustannukset kasvavat ja asiakkaat valitsevat palvelun mielikuvien perusteella vaikuttavuuden sijasta.

"Helsinki on ennakoinut lainsäädännön muutoksia ja tehnyt määrätietoista palvelujen uudistamista jo pidempään. Meillä on tavoitteena sote-palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen, tuottavuuden, vaikuttavuuden sekä henkilöstökokemuksen samanaikainen parantaminen. Useilla muillakin suurilla kaupungeilla on meidän tavoin käytössä tai kehitteillä terveys- ja hyvinvointikeskus- sekä perhekeskus -toimintamalleja. Tätä kehittämistä kannattaa jatkaa tulevassakin sote-mallissa", Helsingin soten toimialajohtaja Juha Jolkkonen toteaa.

"Helsingillä on hyvät valmiudet ja halu aktiivisesti osallistua maakuntavalmisteluun. Olemme valmiit myös antamaan osaamistamme kansalliseen valmisteluun", Jolkkonen jatkaa.

Lautakunta antaa lakiesityksestä lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus käsittelee sitä 27.11. ja mahdollisesti 4.12. Valtuusto käsittelee lausuntoa 13.12. Kaupunginhallitus antaa pyydetyn lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle 15.12.2017 mennessä.

