Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote 24.11.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 28. marraskuuta klo 16.15. alkaen. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa järjestöille ensi vuodelle myönnettäviä avustuksia.

Lautakunta tukee avustuksilla järjestöjen toimintaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Avustuksilla kannustetaan järjestöjä tukemaan helsinkiläisten terveyttä, itsehoitoa, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Avustuksia halutaan kohdentaa myös toimintaan, jonka avulla järjestöt tavoittelevat helsinkiläisten sosiaalisten ongelmien vähentymistä, syrjäytymisen ehkäisyä tai maahanmuuttajien kotoutumista. Lautakunta haluaa lisäksi kannustaa järjestöjä auttamaan haavoittuviin ryhmiin kuuluvia ja tukea vapaaehtoistyötä ja kansalaistoimintaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia avustushakemuksia vuodelle 2018 saapui 243. Aikaisempien vuosien tapaan lautakunta päättää suuremmista avustuksista ja delegoi pienemmistä, enintään 10 000 euron suuruisista avustuksista päättämisen toimialajohtajalle.

Lautakunnalle esitetään, että se myöntäisi ensi vuodelle avustusta 91 toimijalle yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa. Toimialajohtajan päättämiin pienempiin avustuksiin esitetään varattavaksi 165 000 euroa.

Lautakunnalle esitetään lisäksi, että se varaisi 500 000 euroa ensi vuoden aikana mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin sosaali- ja terveysongelmien hoitamiseen. Tänä vuonna tätä määrärahaa käytettiin hätämajoituspaikkojen lisäämiseen yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Yhteenvetotaulukot avustushakemuksista ja ehdotetuista avustusmääristä ovat lautakunnan esityslistan liitteessä 1.

Lisätietoja: erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen, puh. 09 310 42662, hanna-leena.nuutinen@hel.fi

Oikaisuvaatimusten käsittelyaika on lyhentynyt kahteen kuukauteen

Sosiaali- ja terveystoimi on onnistunut lyhentämään asiakkaiden tekemien muutoksenhakujen käsittelyajan keskimäärin kahteen kuukauteen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi toukokuussa 2017 Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle määräyksen ryhtyä toimenpiteisiin, joille se varmistaa oikaisuvaatimusten viivytyksettömän käsittelyn. Oikaisuvaatimusten keskimääräinen käsittelyaika oli keväällä viisi kuukautta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti 30.10.2017, että Helsinki on onnistunut lyhentämään käsittelyajat keskimäärin 2,5 kuukauteen. Loka-marraskuun aikana käsittelyaikoja on onnistuttu lyhentämään vielä tästäkin. Tällä hetkellä käsittelyaika on keskimäärin kaksi kuukautta.

Lisätietoja: päätöksenteon tuen päällikkö Ulla Vuolle, 09 310 33928

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimen verkkosivuilla. Päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.