Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote 9.2.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 13. helmikuuta klo 16.15 alkaen. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa seuraavia asioita.

Kilpailutuksella palveluja kehitysvammaisille ja työttömille

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi periaatteet, joilla hankitaan kilpailutuksella kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille asumis- sekä päivä- ja työtoiminnan palveluja.

Lisäksi esitetään, että lautakunta hyväksyisi myös periaatteet, joilla hankitaan työttömille kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan avulla halutaan parantaa työttömän työllistymien edellytyksiä ja elämänhallintaa.

Kehitysvammaisten palvelut esitetään hankittavaksi neljäksi vuodeksi, kuntouttavan työtoiminnan kahdeksi vuodeksi. Kilpailutuksissa palveluja ei sitouduta hankkimaan tiettyä määrää, vaan niitä hankitaan asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Lisätietoja:ostopalvelupäällikkö Minna Eronen, p. 09 310 24859, minna.eronen@hel.fi (kehitysvammaisten palvelut) ja nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela, p. 09 310 64489, leena.luhtasela@hel.fi (kuntouttava työtoiminta)

Uusia tapoja ehkäistä nuorten syrjäytymistä tarvitaan

Viime vuonna käyttämättä jääneet kaupunginhallituksen määrärahat (5 miljoonaa euroa) kohdennetaan kaupunkistrategian mukaisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja alueiden eriytymisen torjumiseen. Määrärahat jaetaan toimialojen esitysten pohjalta.

Sosiaali- ja terveystoimi ehdottaa, että lautakunta esittäisi, että nuorten palvelujen kehittämiseen, heidän itsenäistymisensä tukemiseen ja osallistamiseen myönnettäisiin em. määrärahasta 2 miljoonaa euroa.

Tällä määrärahalla olisi mahdollista kehittää ja järjestää uudenlaisia nuoria osallistavia ja heidän tuen tarpeisiinsa soveltuvia palveluja. Tällaisia olisivat muun muassa alueille jalkautuva, haastavissa tilanteissa ja kriisissä olevia nuoria auttava tiimi, alueellinen matalan kynnyksen sosiaaliohjauksen palvelu ja räätälöidyt asumisratkaisut haastavasti käyttäytyville nuorille.

Myös oppilashuoltoa halutaan vahvistaa sekä tehdä tarjolla olevat sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön palvelut tutuiksi nuorille markkinoimalla niitä kokemusasiantuntijoiden ja nuoren nettietsivän avulla.

Nuorille halutaan myös kehittää mobiilipalveluja, jotka mahdollistaisivat nuoren ja häntä tukevan työntekijän välisen yhteydenpidon ja etäpalvelun. Myös olemassa olevan tiedon analysointia nuorten palvelujen kehittämisen tueksi kaivataan.

Yksityiskohtaisia tietoja määrärahan kohdentamisesta ja esitettävistä uusista palveluista löytyy lautakunnan esityslistalta.

Lisätietoa: idän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Tuominen, p. 09 310 46700, sari.tuominen@hel.fi

Lausunto lastensuojelun sosiaalityön mitoituksesta

Lautakunta antaa pyydetyn lausunnon lastensuojelun sosiaalityön mitoitusta koskevasta valtuustoaloitteesta.

Lausuntoehdotuksessa todetaan, että riittävä sosiaalityöntekijöiden määrä on edellytys laadukkaalle lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sosiaalityölle.

Työntekijöiden määrää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden tehtävänkuviin. Mitoitusta on tämän vuoksi tarkoituksenmukaista tarkastella keskimääräisenä yksiköittäin erikseen avo- ja sijaishuollossa sekä jälkihuollossa. Pelkkä asiakasmäärä ei anna oikeaa kuvaa sosiaalityöntekijän työn kuormittavuudesta.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaikutustyötä, johon sisältyy vaativien päätösten, kuten lapsen kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton valmistelu. Jälkihuollon sosiaalityöntekijät työskentelevät puolestaan pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa eikä heidän tehtäviinsä sisälly tahdosta riippumattomien päätösten valmistelu. Jälkihuollon sosiaalityötä voidaankin verrata muuhun nuorten kanssa tehtävään sosiaalityöhön.

Viime vuoden lopussa Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä oli keskimäärin 40 lasta, sijoituksen sosiaalityössä 28 ja jälkihuollon sosiaalityössä 76 nuorta sosiaalityötekijää kohden. Kansallisesti tarkasteltuna voidaan todeta, että viimeisimmässä Kuusikkokuntien vertailuissa (2016) Helsingin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät avo- ja sijaishuollossa olivat vertailukuntien alhaisimmat.

Helsingissä uudistetaan parhaillaan sosiaali- ja terveyspalveluja ja tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja. Erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöiden määrää on mahdollista lisätä sosiaali- ja terveyslautakunnan tälle vuodelle kohdentaman lisämäärärahan turvin. Uudistusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista saada tarvitsemansa sosiaalityö ja muut palvelut ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat pienentyneet vuonna 2017 ja ne pienenevät edelleen tänä vuonna niin, että ne ovat keskimäärin enintään 30 lasta sosiaalityöntekijää kohden. Kevään aikana jälkihuollossa selvitetään asiakkaina olevien nuorten palvelujen tarve, minkä pohjalta voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden mitoitus.

Lisätietoa: lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski, p. 09 310 43439, saila.nummikoski@hel.fi, toiminnansuunnittelija Sari Nieminen, p. 09 310 23161, sari.nieminen@hel.fi

