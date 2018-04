Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

Kohti Kallion perhekeskusta – Kallion neuvola muuttaa väliaikaisesti Vallilaan 12.4.2018 13:40 | Tiedote

Kallion äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat otetaan 17.4.2018 lähtien väliaikaisesti vastaan Vallilan neuvolassa (os. Rautalammintie 2, 2. krs). Kallioon uusi perhekeskus Kallion neuvolan ja entisen terveysaseman tiloihin remontoidaan perhekeskus, jonka on määrä avautua asiakkaille vuoden 2019 aikana. Tuleva keskus tarjoaa lapsiperheille laajasti ja monipuolisesti muun muassa äitiys- ja lastenneuvolapalveluja, lapsiperheiden kotipalveluja, sosiaalipalveluja sekä puhe-, fysio- ja toimintaterapiapalveluja. Perhekeskukseen on tulossa myös ruotsinkieliset lapsiperheiden palvelut. Kallion ja Vallilan neuvoloiden asiakkaat otetaan remontin valmistuttua vastaan uudessa perhekeskuksessa. Remontin jälkeen perhekeskuksen tilat tukevat laadukkaasti lasten ja perheiden palveluja. Lapsiperheille tullaan lisäksi tarjoamaan nykyistä laajemmat aukioloajat. Kallion perhekeskuksen sijainti (Toinen linja 4 C) on erinomainen julkisten liikenneyhteyksien varrella. Vallilan neuvola: Osoite: Rautalammintie 2