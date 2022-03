Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

Koronapandemia lisäsi julkisten sote-palvelujen tehtäviä ja vaikutti palvelujen saatavuuteen

Koronapandemia vaikutti edelleen merkittävästi julkisiin sote-palveluihin vuonna 2021. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät lisääntyivät koronapandemian vuoksi merkittävästi. Helsingissä kohdennettiin henkilöstöä pandemian eri vaiheissa muun muassa tartunnanjäljitykseen, koronarokotuksiin, koronaneuvontaan, rajalla tehtäviin terveystarkastuksiin sekä koronapotilaiden hoitoon koronaterveysasemille ja Herttoniemeen perustettuun varasairaalaan.

Kaikista koronatartunnoista neljäsosa todettiin vuonna 2021 Helsingissä, yhteensä yli 52 000. Koronarokotuksia annettiin Helsingissä viime vuonna yli miljoona. Koronaterveysasemille kertyi käyntejä lähes 50 000, koronaneuvontaa tuli yli 300 000 puhelua ja epidemiologisessa toiminnassa tehtiin yli 100 000 tartuntatautilain mukaista eristys- tai karanteenipäätöstä.

”Helsinki otti etulinjassa vastaan koronapandemian ja laajensi sekä kohdensi uudelleen palvelujaan ennen näkemättömällä vauhdilla. Henkilöstömme yhdessä johdon kanssa onnistui tässä erinomaisesti”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen kiittää henkilöstöään.

Pandemia vaikutti useiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen vuonna 2021. Pitkittynyt pandemia heikensi erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia sekä iäkkäiden toimintakykyä ja lisäsi syrjäytymistä. Tämä aiheutti palvelujen tarpeen kasvua useissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Hoito- ja palveluvelkaa pystyttiin jonkin verran purkamaan vuoden aikana, ja sitä jatketaan tulevina vuosina kaupungin kohdentaman erityismäärärahan turvin.

”Neuvoloihin esimerkiksi palkattiin määräaikaisia terveydenhoitajia tekemään neuvolatarkastuksia ja hammashoidon hoitojonoa purettiin lisä- ja ylitöillä sekä ostopalveluilla”, Juha Jolkkonen kertoo hoito- ja palveluvelan purkamisen käynnistymisestä.

Vaikka vuosi 2021 oli sosiaali- ja terveystoimialalla koronapandemian ja henkilöstön saatavuuden heikentymisen vuoksi haastava, kaikki palvelut ottivat käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin. Apotin käyttöönoton myötä helsinkiläiset saivat käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin. Joulukuussa Maisaa käytti jo yli 300 000 helsinkiläistä.

Koronapandemia lisäsi digitaalisten palvelujen tarjontaa ja käyttöä. Esimerkiksi Omaolon korona-oirearvioissa tuli Helsingissä juuri täyteen miljoonan asioinnin rajapyykki.

Helsingissä jatkettiin vuonna 2021 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen-uudistukseen valmistautumista. Palveluja kehitettiin määrätietoisesti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmassa ja vuoden 2021 lopussa päättyneessä Rakenne-hankkeessa konkretisoitiin tulevaa kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän roolia.

Sosiaali- ja terveystoimen menot vuonna 2021 oli yli kaksi miljardia euroa. Menot ylittivät suunnitellun noin 63,5 miljoonalla eurolla.

Kaupunginvaltuusto myönsi sosiaali- ja terveystoimialalle 146 miljoonaan euron ylitysoikeuden koronapandemian vuoksi jo kesällä 2021. Koronapandemian kokonaismenot olivat sosiaali- ja terveystoimialalle viime vuonna noin 48 miljoonaa tätäkin suuremmat, ollen yhteensä noin 194 miljoonaa euroa. Valtio korvaa Helsingille osan koronapandemian aiheuttamista menoista.

Loppuosan ylityksestä muodostavat ennakoitua suuremmat palvelutarpeet ja menot lastensuojelussa, vammaispalveluissa, psykiatria- ja päihdepalveluissa sekä Apotti asiakas-ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton sijaiskustannuksissa.

Lisätietoa sosiaali- ja terveystoimen vuodesta 2021 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Lisätietoa toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi

Helsinki jatkaa terveysasemapalvelujen pitkäjänteistä kehittämistä ja purkaa hoitojonoa

Lautakunnalle esitellään ilmoitusasioisssa katsaus terveysasemapalveluista ja palvelun kehittämisestä osana terveys- ja hyvinvointikeskustoimintamallin käyttöönottoa. Toimintamallin ydin on asiakkaan tarpeeseen vastaaminen mahdollisimman pian, pääsääntöisesti jo ensikontaktissa.

Asiakkaan hoidon tarve arvioidaan terveysasemalla asiakkaan ottaessa yhteyttä yleensä välittömästi joko puhelimessa tai paikan päällä. Yli puolelle yhteyttä ottaneista asiakkaista varataan vastaanottoaika samalle päivälle. Asiakkaan tueksi kootaan ne sote-ammattilaiset, jotka pystyvät parhaiten auttamaan häntä. Tarvittaessa asiakkaalle nimetään hänen palvelusta ja hoidosta vastaava yhteyshenkilö. Terveysasemapalvelut ovat keskeinen osa terveys- ja hyvinvointikeskustoimintamallia.

Uuden toimintavan kehittäminen aloitettiin Helsingissä vuonna 2016. Tällä hetkellä Helsingissä on kaksi fyysistä terveys- ja hyvinvointikeskusta, Kalasatama ja Vuosaari, muut viisi toimivat vielä verkostona. Myllypurossa parhaillaan kootaan sote-palveluja saman katon alle. Vuoden 2027 loppuun mennessä on tavoitteena ottaa käyttöön Kampin, Haagan ja Malmin terveys- ja hyvinvointikeskukset. Myös Oulunkylään suunnitellaan vastaavaa keskusta.

Terveysasemapalveluja tarjotaan vuodessa noin 330 000 helsinkiläiselle 23 terveysasemalla. Terveysasemilla työskentelee noin 1 000 terveydenhuollon ammattilaista ja terveysasemien vuosibudjetti on noin 158 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 terveysasemapalveluja tarjottiin helsinkiläisille lähes 3 miljoonassa kontaktissa. Näistä lääkärin vastaanottokäyntejä oli 250 000 ja 250 000 sähköistä asiointia tai hoitopuhelua, 400 000 hoitajan vastaanottokäyntiä ja 800 000 rokotusvastaanottokäyntiä.

Helsingin terveysasemille on saatu melko hyvin vakituisia työntekijä, tosin alueellista vaihtelua on ollut. Koronapandemian vuoksi terveysasemien henkilöstöä on siirtynyt hoitamaan muun muassa koronapotilaita ja koronarokotuksia. Tämä on vaikuttanut vuodesta 2020 lähtien terveysasemapalvelujen, erityisesti kiireettömien palvelujen tarjontaan. Syntyneen hoito- ja palveluvelan purkamiseen terveysasemille on osoitettu tälle vuodelle 11 miljoonaan euron lisämääräraha.

Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa myös kaupunginhallitukselle annettavaa lausuntoa perusterveydenhuollon kiireettömän hoitojonon purkamisesta.



Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.