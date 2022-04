Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

Vammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon nostaminen

Lautakunnalle esitetään, että vammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvoa nostetaan 1.8.2022 alkaen. Lisäksi esitetään, että palvelusetelin arvoa porrastettaisiin aikaisempaa enemmän tarjottavan palvelun viikonpäivän ja kellonajan mukaan.

Palvelusetelin arvoa halutaan nostaa, koska kustannustaso on noussut vuodesta 2016, jolloin palvelusetelin arvo edellisen kerran vahvistettiin.

Palvelusetelin arvo tulee määritellä sellaiseksi, että vaikeavammainen henkilö saa sillä tarvitsemansa palvelut. Palvelusetelin tulee kattaa kaikki palvelun kustannukset eikä asiakkaalta peritä palvelusta asiakasmaksua.

Palveluseteli on yksi tapa tarjota henkilökohtaista apua. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista. Työnantajamalli on ensisijainen tapa järjestää henkilökohtaista apua. Siinä vammainen henkilö palkkaa itse avustajan ja kaupunki maksaa avustajan palkan.

Tällä hetkellä 707 asiakasta on hankkinut henkilökohtaista apua työnantajamallilla ja 1 878 palvelusetelillä.

Palvelusetelin muutoksia on valmisteltu yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa. Palvelusetelin arvon nostaminen lisäisi kaupungin kustannuksia 900 000 eurolla vuodessa. Vuonna 2021 palvelusetelin kustannukset olivat reilut 20 miljoonaa euroa.

Lisätietoa vs. ostopalvelupäällikkö Anu Purhonen, p. 09 310 24859, anu.purhonen@hel.fi

Lautakunta myöntää avustuksia iäkkäiden liikkumisen edistämiseen

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää järjestöille avustusta kotona asuvien iäkkäiden liikunnan mahdollisuuksien edistämiseen.

Avustettavien hankkeiden ja toiminnan tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista: lähiympäristön ja alueellisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen, digitaalisten ja etänä toteutettavien liikkumiseen aktivoivien ratkaisujen tai vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen.

Avustuksiin on käytettävissä tälle vuodelle 700 000 euroa valtiolta saaduista kuolinpesien varoista.

Lautakunnalle esitetään, että se myöntäisi 16 hankkeelle avustusta yhteensä 681 500 euroa.

Lisäksi lautakunnalle esitetään, että se jättäisi toimialajohtajan päätettäväksi enintään 18 500 euroa 10 avustushakemukselle.

Lisätietoa: Armi Vaden, talouspäällikkö, p. 09 310 15970, armi.vaden@hel.fi

Lausunto Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennussuunnitelmasta

Itä-Helsingin asukasmäärä kasvaa. Ennusteen mukaan Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueella tulee asumaan vuonna 2035 noin 80 000 asukasta, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Nykyistä Jauhokuja 4:ssä sijaitsevaa terveys- ja hyvinvointikeskusta laajennetaan, jotta se pystyy vastaamaan kasvavan väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Tarkoituksena on tarjota tulevaisuudessa asukkaille palveluja laajemmilla aukioloajoilla.

Laajennettuun terveys- ja hyvinvointikeskukseen tulee sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi laboratorio- ja kuvantamispalveluja. Laajennusosaan tulee myös kahvila ja ravintola, joka toimii samalla henkilöstöravintolana.

Laajennettuihin tiloihin on mahdollista siirtää Kontulan ja Kivikon terveysaseman palvelut. Niiden tilat eivät enää toiminnallisesti eikä teknisesti vastaa nykyisiä vaatimuksia, eikä niitä ole mahdollista eikä kannattavaa korjata. Kontulaan on suunnitteilla kokonaan uusi lähipalvelupiste.

Terveys- ja hyvinvointikeskusta esitetään laajennettavaksi metrolinjan päälle viiteen kerrokseen. Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja ne suunnitellaan siten, että ne ovat toimivat myös mahdollisissa tulevissa epidemioissa. Rakennukseen tulee useita erillisiä sisäänkäyntejä ja tilat ovat helposti tarvittaessa erotettavissa toisistaan.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus sijaistee keskeisellä paikalla ja se on erinomaisesti saavutettavissa julkisella liikenteellä.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus on suunniteltu toteutettavaksi 2024–2025 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuonna 2026. Rakennuskustannukset ovat enimmillään 66.2 miljoonaa euroa (ilman arvonlisäveroa).

Lautakunta antaa tässä kokouksessa pyydetyn lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta.

Lisätietoa: johtava arkkitehti Pirjo Sipiläinen, p. 09 310 42256, pirjo.sipilainen@hel.fi

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla.

Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.