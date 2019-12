Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 3.12.

Uusix goes Hietalahden kauppahalli! – Uusixin jouluinen pop up -kauppa tulee taas 29.11.2019 09:15:45 EET | Tiedote

Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Uusix-verstaat avaa 2.12.–23.12. väliseksi ajaksi pop up -kaupan Hietalahden kauppahallissa. Pop upissa on myynnissä sekä jänniä uutuuksia että vanhoja tuttuja suosikkeja Uusixin kierrätysdesign-valikoimasta. Kauppa on avoinna maanantaista lauantaihin klo 10–18. Made in Helsinki ”Tuotteemme ovat todellisia lähituotteita”, toteaa Uusixin vastaava työnjohtaja Heidi Mäkelä. Kaikki tuotteet valmistetaan Kyläsaaren ja Suvilahden toimipisteissämme osana kuntouttavaa työtoimintaa, jossa työttömät helsinkiläiset voivat päivittää ja oppia uusia taitoja sekä löytää polkuja työelämään välittävässä ja oivaltavassa ilmapiirissä. Suurin osa Uusixilla valmistuvista tuotteista tehdään kierrätysmateriaaleista. Jokaisella tuotteella on tarina. ”Tekijöiden lisäksi tuotteiden tarina syntyy niihin käytetyistä materiaaleista, joista myös iso osa on helsinkiläistä”, kertoo Mäkelä. ”Esimerkiksi tämän joulun mallistoon saamme ensimmäisen erän Mechelininkadu