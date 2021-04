Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.4.2021

Espoolaisessa Kuninkaankallion asumisyksikössä todettu koronavirustartuntoja 12.4.2021 17:20:27 EEST | Tiedote

Espoossa sijaitsevassa Kuninkaankallion palveluasumisen yksiköissä on todettu kuudella asukkaalla koronavirustartunta. Espoon kaupungin tartuntatautiyksikkö on määrännyt tartunnan saaneet eristykseen. Karanteeniin on määrätty yhteensä 32 altistunutta asukasta. Asumisyksikön henkilöstöä ei ole altistunut.