Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu 29.1.

Lautakunnan seuraava kokous on 29.1. klo 16.15 alkaen. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa, kuinka paljon palvelusetelillä voi hankkia kotihoitoa.

Joustavampi palveluseteli kotihoitoon

Helsinkiläisillä on ollut mahdollista hankkia palvelusetelillä kotihoitoa yksityiseen palvelutaloon syksystä 2015 ja omaan kotiinsa keväästä 2018 lähtien. Tämä on lisännyt asiakkaiden mahdollisuuksia valita, mistä he hankkivat tarvitsemansa kotihoidon.

Palvelusetelillä kotihoitoa hankkivien asiakkaiden määrä on lisääntynyt Helsingissä tasaisesti. Tällä hetkellä 470 palvelutalossa ja 107 kotona asuvaa asiakasta hankkii kotihoitoa palvelusetelillä.

Kun lautakunta päätti kotihoidon palvelusetelin käyttöönotosta vuonna 2015, se päätti samalla, että palvelusetelin arvo on 7 - 34 euroa tunnilta, ja että kotihoitoa voi hankkia palvelusetelillä enintään 40 tuntia kuukaudessa.

Käytäntö on osoittanut, että on tilanteita, joissa olisi tarkoituksenmukaista, että asiakas voisi hankkia kotihoitoa palvelusetelillä enemmän kuin 40 tuntia kuukaudessa. Asiakkaan kannalta olisi hyvä, että hän voisi näissä tilanteissa hankkia kaiken tarvitsemansa kotihoidon samalta palveluntuottajalta.

Tämä vuoksi lautakunnalle esitetään, että kotihoidon palvelusetelin 40 tunnin kuukausittainen enimmäistuntimäärä poistetaan. Tämä mahdollistaisi kotihoidon palvelusetelin joustavamman käytön.

Helsingissä on säännöllisiä kotihoidon asiakkaita yli 7 000. Säännöllistä kotihoitoa Helsingissä saa noin 12,2 prosenttia 75-vuotta täyttäneistä. Kotihoidon käyntejä kertyy vuodessa yli 3 miljoonaa.

Lisätietoa: arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari, p. 09 310 69984, tuulikki.siltari@hel.fi

