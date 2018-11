Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit: 1 000 lääkäriä perusterveydenhuoltoon!

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit vaativat pikaisia ja vaikuttavia satsauksia sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin.

- Hallituksen sote-uudistuksen valmistelu ei ole vahvistanut ihmisten hoitoon ja hoivaan pääsyä yhtään, vaikka hallituskautta on kulunut jo yli kolme ja puoli vuotta, toteaa valiokuntaryhmän vetäjä kansanedustaja Anneli Kiljunen.

SDP:n vaihtoehtobudjetin mukaisesti perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä pitää vahvistaa lisäämällä 1 000 lääkäriä ja hoitajaa parantamaan vastaanottopalveluja.

- Tekemällä reilu satsaus perustason palveluihin voidaan ylipitkät jonot purkaa. Hoitotakuu on tärkeää toteuttaa, mutta se ei riitä vaan hoitotakuuta pitää myös jatkossa tiukentaa, linjaa valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.

- Se, miten huolehdimme maamme vanhuksista, on 2020-luvun merkittävimpiä kysymyksiä. Hallitus on kautensa aikana leikannut kuntien rahoitusta suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen. Lisäksi vanhuspalvelulain säädöksiä on kevennetty eikä henkilöstöltä vaadita samaa osaamista kuin aiemmin. Tällainen politiikka ei ole kestävää. Käytännössä ikäihmisten hoidossa on jatkossa vähemmän koulutettua ja osaavaa hoitohenkilöstä. Tämä voi vaarantaa hoidon laadun ja jopa asiakasturvallisuuden, arvioi kansanedustaja Kristiina Salonen.

- Myös asiakasmaksuja on laskettava. Tutkimuksen mukaan suomalaisten yli 75-vuotiaiden hoivaköyhyysaste – eli se, että tarvittavaa hoitoa ei saa – on 26% ja selkeästi yleisin syy oli se, että palvelumaksut ovat liian korkeita. Ylipäätään pienituloisista tai paljon sairastavista jopa lähes joka kolmas joutuu ainakin toisinaan tinkimään terveydenhoidostaan tai tekemään valintoja lääkkeiden ja ruuan välillä. Esitämme, että asiakasmaksukatot yhdistetään ja kohtuullistetaan. Lisäksi terveyskeskuksen lääkärin ja hoitajan vastaanottomaksut tulee poistaa, summaa Anneli Kiljunen.