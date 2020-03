Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit: ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän ongelmiin on puututtava

SDP:n Eloranta: Tekniikan alan osaajien saatavuus turvattava 6.3.2020 15:48:21 EET | Tiedote

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on huolissaan tekniikan alan osaajien saatavuudesta. Eloranta on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Teollisuuden vientiyritykset tuottavat kriittisen osan suomalaisen hyvinvointivaltion rahoituksesta. Kasvuhaluiset yritykset ovat avainasemassa, kun tartumme ilmastonmuutoksen edellyttämään uudistumiseen ja digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin. Osaajien saatavuus uhkaa kuitenkin muodostua esteeksi yritysten kasvulle. - Meidän on turvattava kotimaisille tekniikan alan yrityksille kasvu- ja kehitysmahdollisuudet tulevaisuudessa. Osaavan työvoiman kouluttamiseen on panostettava ja hallituksella on tässä iso rooli, Eloranta toteaa. Ammatillisessa koulutuksessa tekniikan alojen keskeinen haaste on opintojen keskeyttäminen, mihin puuttuminen edellyttäisi niin lisäpanostuksia opiskelijoiden ohjaukseen ja lähiopetukseen kuin ajantasaisiin oppimisympäristöihin ja laitteisiin. Hallitusohje