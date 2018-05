Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositio: Sote jäämässä ilman riittävää rahoitusta - puhemiesneuvoston linjattava yhteisistä pelisäännöistä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa päätettiin tänään 16.5.2018 julkisen talouden suunnitelman jatkokäsittelystä. Hallituspuolueet esittivät, että asiantuntijakuulemista ei jatketa ja lausuntoa julkisen talouden suunnitelmasta (JTS) ei anneta valtiovarainvaliokunnalle. Oppositiopuolueet esittivät, että kuulemista olisi pitänyt jatkaa lausunnon antamiseksi valtiovarainvaliokunnalle.

Valiokunnan oppositiojäsenet Anneli Kiljunen, Kristiina Salonen, Krista Kiuru, Outi Alanko-Kahiluoto, Aino-Kaisa Pekonen, Arja Juvonen ja Veronica Rehn-Kivi muistuttavat, että JTS on keskeinen työkalu valtiontalouden suunnittelussa ja se asettaa myös raamit sote-uudistuksen toteuttamiselle ja palvelujen toteuttamiselle.

Nykyinen JTS on täysin riittämätön sote-uudistuksen näkökulmasta. Ilman muutoskustannuksia maakuntien alijäämä on VM:n ennusteen ja muiden asiantuntijoiden mukaan vähintään 1 mrd. vuonna 2020. Hallituksen kehysriihen päätökset ja julkisen talouden suunnitelma eivät huomioi lisärahoituksen tarvetta. Tästä huolimatta hallituspuolueet eivät olleet halukkaita käsittelemään JTS:aa, vaikka oleellinen osa soten rahoituksesta puuttuu.

Kyse on palvelujen rahoituksen kannalta perustavanlaatuisesta kysymyksestä. On ennenkuulumatonta, että valiokunta jätti asian kokonaan käsittelemättä. Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta jättää lausumatta JTS:aan. Sote-kiireiden vuoksi valiokunta ei voi sivuuttaa JTS-käsittelyä. Perustuslakivaliokunta edellytti heinäkuussa 2017 antamassaan mietinnössä, että sote-uudistuksen käsittelylle annetaan eduskunnassa riittävästi aikaa, sillä kyse on ihmisten perusoikeuksien kannalta olennaisista palveluista. Uhattuna on paitsi soten rahoitus, myös parlamentaarisen toiminnan periaatteet. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oppositiota edustavat ryhmävastaavat tulevat laatimaan kirjelmän puhemiesneuvostolle vedoten, että puhemiesneuvosto kävisi pelisääntökeskustelun siitä, miten eduskunnassa ja valiokunnissa käsitellään tärkeät aiheet, kuten JTS. Sote-uudistus ei saa estää muiden tärkeiden lakiesitysten hyvää ja perusteellista käsittelyä.