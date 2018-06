Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajat: Hallitus esti sote-vastineen julkistamisen jo tänään

SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen: Eduskunnan lakivaliokunnassa erikoinen episodi 15.6.2018 14:26 | Tiedote

SDP:n kansanedustajaa Suna Kymäläinen on tyrmistynyt lakivaliokunnassa tänään tapahtuneesta episodista. Lakivaliokunnan käsittelyssä oleva soten valinnanvapauslain osa, asiakkaan oikeuksiin ja muutoksenhakuun sekä oikeussuojakeinoihin keskittyvä lainsäädäntö törmäsi tänään hallituksen äänestykseen. - Hallituksen valiokunnalle antama vastine on muuttanut merkittävästi lain sisältöä ja nyt valiokunnan pitäisi voida kuunnella asiantuntijoita. Hallituspuolueet estivät lisäkuulemiset äänestysratkaisulla, eikä hallituksen tekemiä muutoksia ole nyt mahdollista arvioida valiokuntakäsittelyn asiantuntijakuulemisessa. - On käsittämätöntä, että on tehty iso ja merkittävä oikeudellinen muutos vastinemenettelyllä, eivätkä valiokunnan jäsenet voi kuulla asiantuntijoita. Nyt suomalaisen demokratian kulmakivi lainsäädännön huolellisuus ja asiantuntija-arvioiden hyödyntäminen on sivuutettu. Toivottavasti tämä käytäntö ei leviä sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolla on valtava vastuu terveydenhuollon t