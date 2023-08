Sosiaalinen luototus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

Kuka voi saada sosiaalista luottoa?

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille, joilla ei esimerkiksi puuttuvien vakuuksien tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää mm. seuraaviin välttämättömiin menoihin: terveydenhoitomenoihin, kodin hankintoihin, takuuvuokraan tai vuokrarästien maksamiseen, pienehköjen velkojen, osamaksujen ja rästiintyneiden laskujen maksamiseen, työllistymisen mahdollistaviin hankintoihin tai muihin itsenäistä selviytymistä edistäviin menoihin.

Luoton saamisen edellytyksenä on, että asiakas pystyy maksamaan tuloistaan lainan kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Ennen luoton myöntämistä sosiaalihuollon ammattilainen selvittää asiakkaan kokonaistilanteen. Lisäksi asiakkaalle tarjotaan koko prosessin ajan ohjausta ja neuvontaa ja tarvittaessa mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalista luottoa myöntävän viranhaltijan kanssa. Sosiaalisen luototuksen käsittelyn pituus vaihtelee asiakaskohtaisesti. Pääsääntöisesti käsittely kestää 1-3 kuukautta.

Voit olla yhteydessä aikuissosiaalityöhön

Sosiaalista luototuksesta voi tiedustella lisää olemalla yhteydessä aikuissosiaalityöhön.

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Jens Weckströmin mukaan sosiaaliselle luototukselle on tarvetta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. ”Aikaisemmin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella sosiaalista luottoa on myönnetty vain Sipoossa ja Askolassa. Sosiaalisella luotolla on esimerkiksi voitu maksaa työssäkäyvän asiakkaan ulosotossa olevat velat. Sosiaalisen luoton lyhentäminen on edullisempaa ja asiakkaan elämäntilanne helpottui maksuhäiriömerkinnän poistuessa”, Jens toteaa.