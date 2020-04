Sosiaalipalvelualan TES-neuvotteluita jatketaan

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja on jatkettu Soten, JHL:n, Talentian ja Allianssin kanssa. Hyvinvointiala HALI on tuonut TES-pöytään uusia vastaantuloesityksiä työntekijöiden tärkeinä pitämiin tekstikysymyksiin. Muun muassa etenemistä palkkausjärjestelmän kehittämisessä on selvitetty.

Neuvotteluiden isoimmat haasteet liittyvät siihen, että hoiva-alan työntekijäliitot vaativat olennaisesti muita TES-aloja korkeampia palkankorotuksia, vaikka koronakriisi on koko yhteiskuntaamme ja samalla sosiaalipalvelualaa koskeva talouskriisi. Myös tekstiasioissa työntekijäpuolen vaatimukset ovat poikkeuksellisen kovia verrattuna tämän TES-kierroksen muihin toimialoihin. Tämä vaikeuttaa rakentavan yhteisymmärryksen löytymistä. Perinteisesti Kunta-alan TES-ratkaisu on tehty ennen kuin hoiva-alan ammattiliitoilla on ollut valmius palkkaratkaisuihin HALIn TES-aloilla. Onkin valitettavaa, etteivät Tehy ja SuPer hyväksyneet tänään valtakunnansovittelijan sovintoesitystä kunta-alalla. Tämä vaikeuttaa lopputulokseen pääsyä myös sosiaalipalvelualalla. Työ sosiaalipalvelualan neuvotteluratkaisun löytämiseksi kuitenkin jatkuu. Seuraava neuvottelu on 6.5. 31.3.2020 päättyneen TES:n työehtoja, kuten palkkoja ja työaikoja, noudatetaan edelleen ns. jälkivaikutuksen perustella. Lisätietoja: Tuomas Mänttäri työmarkkinajohtaja 040 571 2330 / tuomas.manttari@hyvnivointiala.fi

