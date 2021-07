Sosiaalisesti kestävä Asuntomessualue luo hyvinvointia Lohjalla

Jaa

Hiidensalmen Asuntomessualue Lohjalla tunnetaan ympäristön kannalta kestävästä rakentamisesta. Eri asumismuotojen ja palvelujen runsaus, osallistumisen mahdollisuudet, hyvä luontoyhteys ja saavutettavuus tekevät Hiidensalmesta myös sosiaalisesti kestävän asuinalueen.

Tasapainoisen ja sosiaalisen kestävän asuinalueen perustaan kuuluu monipuolisesti erilaisia asumisen muotoja. Hiidensalmessa kohtuullisen kokoiset vuokra- ja asumisoikeusasunnot sijaitsevat sulassa sovussa omistusasuntojen kanssa. Oman lisänsä monimuotoisuuteen tuo Suomessa harvinainen asunto-osuuskunta.



"Asunto-osuuskunta on ollut Suomen Asuntomessujen ja Lohjan yhteinen ponnistus. Kun halutaan tarjota ihmisille monipuolisia ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja asumiseen osuuskuntamalli on yksi mahdollisuus. Asunto-osuuskunnan järvinäkymälliseen kolmioon on päässyt hyvin kohtuullisella 7000 euron liittymis- ja osuusmaksulla, jonka päälle tulee kuukausittainen vuokra, jolla katetaan asunto-osuuskunnan hoito- ja lainanlyhennyskulut", kertoo Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää.

Erilaiset asumismuodot tuovat pysyvyyttä. Hiidensalmessa ihmisellä on mahdollisuus asua samalla alueella myös elämäntilanteen muuttuessa. Vanhempien luota voi muuttaa kokeilemaan siipiään omaan vuokrayksiöön. Omasta asunnosta pääsee iän karttuessa hoiva-asuntoon tutut maisemat säilyttäen ja useampi omakotitaloista on suunniteltu loppuelämän tarpeita ajatellen ja esteettömyys huomioiden.

Jotta saatiin aikaan sosiaalisesti kestävä asuinalue, kaikki näkökulmat olivat tiedossa jo messualueen asemakaavan laatimisen alkaessa. Modernilla kumppanuuskaavoituksella syntyi hoivakodin, vuokra- ja asumisoikeusasumisen sekä päiväkodin yhdistävä kerrostalokortteli.

"Yksi alueen suunnittelun lähtökohdista oli, että Hiidensalmi on kaikille avoin. Monen toimijan yhteistyön tuloksena on syntynyt monipuolinen kokonaisuus, josta tekijät voivat olla ylpeitä ja jossa asukkaat viihtyvät", iloitsee Asuntomessut Lohjalla -hankkeen projektipäällikkö Mirka Härkönen.

Sosiaalisesti kestävällä Hiidensalmen Asuntomessualueella korostuvat tilojen käytettävyys ja viihtyisyys, kestävät liikkumistavat, mahdollisuudet osallistua ja riittävät palvelut. Erityisesti on panostettu yhteistiloihin ja virkistysalueisiin. Kerrostalojen kerho- ja kuntoilutilat sekä kattoterassit saunatiloineen ovat asukkaiden yhteisiä. Rannan puistoalueen oleskelulaituri, liikunta- ja leikkipaikat, yhteiskäyttöveneet sekä levähdyspaikat ovat sekä asukkaiden että alueella vierailevien käytössä.