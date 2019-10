Sosialidemokraatit edistävät Pohjoismaiden neuvostossa arktisen alueen suojelua ja ammattipätevyyksien tunnustamista

SDP:n edustajat hallintovaliokunnassa: Maahanmuuttoviraston henkilöstöresurssit turvattava lisätalousarviossa 25.10.2019 17:24:31 EEST | Tiedote

Hallintovaliokunnassa istuvat SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma, Aki Linden, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen vaativat, että hallitus turvaa Maahanmuuttoviraston henkilöstöresurssit lisäbudjetissa. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut aloittavansa koko henkilöstöänsä koskevat yt-neuvottelut, joissa virasto harkitsee henkilöstön lomauttamista kahdeksi viikoksi loppuvuoden aikana. - Maahanmuuttoviraston budjettivaje johtuu edellisen hallituksen riittämättömästä budjettirahoituksesta. Tarve lisärahoitukselle on selvä, jotta nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää. On kestämätöntä ajaa virasto lomautuksiin. Siksi loppuvuoden rahoitus on turvattava, edustajat vaativat. Maahanmuuttovirasto on hallitun maahanmuuton kannalta keskeinen viranomaistaho. Se vastaa päätöksenteosta maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa. Kansanedustajat korostavat, että kaikkien maahanmuuttoon liittyvien prosessien kannalta on tärkeää, että maahanmuuton käsittelyajat saadaan kohtuul