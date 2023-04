Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä järjestäytyy 6.4.2023 klo 13

SDP:n Paula Werning: Työvoiman saatavuuteen tulee panostaa pikaisesti 30.3.2023 10:39:55 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että ensi hallituskaudella etsitään pikaisesti ratkaisuja työvoiman saatavuuden tehostamiseksi. Suomessa vallitseva työvoimapula ei koske ainoastaan hoitoalaa. Koko julkisella sektorilla työvoiman riittävyydessä on haasteita ja saman ongelman äärellä ollaan esimerkiksi myös ravintola-, siivous-, rakennus- ja kuljetusalalla. Tosiasia on, että osaajia tarvitaan myös monille erikoisaloille. - Työvoimapula on iskenyt salaman tavoin ja kun suuria ikäluokkia eläköityy muutamassa vuodessa yhä enemmän, tilanne tulee hankaloitumaan entisestään. Nyt on viimeistään otettava härkää sarvista ja panostettava kaikin tavoin siihen, että tämä ongelma ratkaistaan, Werning painottaa. Tällä hallituskaudella on tehty mittavia toimenpiteitä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton edistämiseksi ja tämä on yksi osa ratkaisua. - Tavoitteeksi on asetettu vähintään kaksinkertaistaa työvoiman maahanmuutto nykytasosta vuoteen 2030mennessä. Vaikka myönnettyjen lup