Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: Kelan kilpailutusongelmat ratkaistava välittömästi

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on jättänyt tänään kirjallisen kysymyksen kuntoutuksen kilpailutuksesta. Kansaneläkelaitoksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus on jo usean kuukauden ajan herättänyt suurta hämmennystä ja huolta kuntoutusasiakkaissa, heidän omaisissaan ja palveluiden tuottajakentällä. Myös monet järjestöt ovat nostaneet esiin uusien kilpailutusehtojen aiheuttamia ongelmia ja epäkohtia.

Kela on muuttanut kilpailutuksen kriteereitä siten, että aiemmin 50/50 hinta-laatu –suhteesta on siirrytty kilpailutukseen, jossa ratkaisevassa roolissa on hinta (80 %) laadun jäädessä merkittävästi vähäisempään 20 % osuuteen. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaina ovat henkilöt, joilla on sairauden tai vamman takia huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa. Palveluiden laatua mitataan mm. terapeuttien osaamisella, koulutuksella ja kokemuksella.

- Uudet kilpailutuskriteerit ovat käytännössä johtaneet siihen, että esim. useita kokeneita ja pitkälle koulutettuja terapeutteja on jäänyt hankinnan ulkopuolelle. Samoin erityisosaaminen ja alueelliset erot ovat jääneet huomiotta. Halvemmassa palvelussa menetetty laatu aiheuttaakin helposti lisäkustannuksia, eli hinnalla kilpailutus ei tuokaan lopulta tavoiteltua säästöä, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja SDP:n eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä toteaa.

Esimerkiksi Lasten Fysioterapia –yhdistyksen mukaan suurin osa erityislasten vaativaan kuntoutukseen erikoistuneista fysioterapeuteista on pudonnut pois Kelan palveluntuottajalistoilta. Kelan kilpailuttaman palvelun määrät myös pohjaavat aiemmin toteutuneisiin kuntoutusjaksoihin todellisen tarpeen sijaan, mikä tarkoittaa sitä, että monet kuntoutuksen tarpeessa olevat ihmiset eivät saa palvelua lainkaan tai eivät saa sitä riittävästi. Palvelutuottajilta odotetaan myös sitoutumista yhä suurempiin asiakasmääriin, mitä ei myöskään voi pitää tarkoituksenmukaisena.

On tärkeää, että epäkohtiin puututaan ripeästi. Useiden Kelan korvaamien palveluiden kohdalla puhutaan kuitenkin kaikkien haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisryhmien –vammaisten, erityislasten, vanhusten ja pitkäaikaissairaiden – välttämättömistä palveluista. Toistuviin ja tuhansia ihmisiä koskettaviin huonoihin kilpailutusratkaisuihin ei inhimillisesti ottaen ole varaa. Kelan toistuvat ongelmat herättävät vakavan huolen siitä, onko perusturvamme toimeenpano ristiriidassa asiakkaiden oikeusturvan kanssa ja onko laitos riittävästi resursoitu lisääntyneisiin vaativiin tehtäviin nähden. SDP:n eduskuntaryhmä edellyttää, että edellä mainitut kilpailuttamiseen liittyvät ongelmat ratkaistaan välittömästi.

Kirjallinen kysymys liitteenä.