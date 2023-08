Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii hallitusta heräämän rakentamisen työttömyyden kylmän talveen ja perumaan työmarkkinaheikennykset ja aikuiskoulutustuen lakkauttamisen

Eduskuntaryhmä vaatii Orpon hallitusta korjaamaan kurssiaan niin työelämä kuin koulutuskysymyksissä. Suomen Pankin mukaan Suomi on jo taantumassa. Hallituksen etupainotteiset leikkaukset uhkaavat syventää ja pidentää taantumaa.

Orpon hallitus on toistaiseksi kunnostautunut halliuksen rasismiongelman ja kohujen ohella linjaamaan sopimisen kulttuurin rapauttamisesta, työelämän heikennyksistä ja työntekijöiden kurittamisesta. Näillä eväillä ei rakenneta Suomeen luottamusta, jota kansalaisten lisäksi kaipaavat myös talous- ja työelämä.

- Vaadimme hallitusta perumaan suunnitelemansa työelämän heikennykset. Tässä repivässä ja epävarmassa ajassa emme tarvitse työmarkkinoille tai talouteen yhtään lisää ristiriitoja. Maamme hallituksen tehtävänä on oltava suomalaisten arjen kurjistamisen sijaan rakentaa päätöksillään luottamusta tulevaisuuteen. Vielä on aikaa kääntää kurssia, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

- Asuntorakentamisen romahdus on estettävä. Alalle on kohdistettava täsmätoimia, julkisen ara-tuotannon tuki voisi toimia piristysruiskeena. Sama koskee korjaustukia, meillä on paljon korjausvelkaa, toteaa eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg.

- Koulutus on Suomen voimavara, jota tulee kehittää. Nyt hallituksen valtionavustusten indeksijarrut ovat itse asiassa koulutusleikkauksia. Orpon hallituksen linjaus aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta on ristiriidassa järjen ja työelämän tarpeiden kanssa. Aikuiskoulutus on vastaus työelämän kohtaanto-ongelmiin, toteaa ryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.

- Hallituksen olisi syytä tarttua kiireesti talouskysymyksiin ja kääntää kuluttajien luottamus kasvun uralle. Nyt pitää panostaa ihmisiin. Myös asuntorakentamisen romahdus on estettävä ja aikuiskoulutustuen lakkauttaminen olisi virhe, valtiovarainvaliokunnan sd-vastaavan Joona Räsäsen päättää.