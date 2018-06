Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe käsiteltäessä valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta 2019-2022

(Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies,

Sosialidemokraatit iloitsevat siitä, että Euroopan kasvu on vihdoin tarttunut Suomeenkin. Suomen taantuma on ollut pidempi ja syvempi kuin muissa Euroopan maissa, ja Suomi on päässyt viimeisenä muiden imuun. Erityisesti iloitsemme työllisyyden kasvusta, joka lähestyy välitavoitteita. Seuraavan hallituksen suuri haaste on saavuttaa 75 prosentin taso.

Edelliset puheenvuorot jäivät kovasti ihailemaan jo mennyttä aikaa, samalla kun tässä Julkisen talouden suunnitelmassa jo varoitetaan, että kasvu laantuu kahden vuoden sisällä. Nyt ei siis pidä pysähtyä, vaan on varmistettava kasvu kestävälle pohjalle. Kasvu on saatava kantamaan, ja kannattelemaan kaikkia suomalaisia.

Arvoisa puhemies,

Juuri näinä aikoina sadat tuhannet ahkerat suomalaiset saavat eteensä tilinauhan, josta ilmenee karusti, kenen kustannuksella hallituspuolueet nyt paistattelevat. Tänäkin kesänä leikataan lomarahoja, kuten viime kesänä ja ensi kesänä. Tänäkään kesänä ei ole varaa matkustaa tai edes mennä lasten kanssa huvipuistoon.

Mitä pidempään työssä, mitä pienemmällä palkalla, sitä suurempi menetys, jota mikään veronalennus ei kompensoi. Kenen mielestä on oikeudenmukaista, että 20 vuotta työtä tehnyt lähihoitaja joutuu Sipilän talkoiden maksajaksi?

Lopulta tärkeintä ei ole edes raha. Kyse on arvostuksesta, tai arvostuksen puutteesta. Julkisen puolen työntekijä saa rangaistuksen - mutta jos tekee samaa arvokasta työtä yksityisellä puolella, niin ei. Voiko konkreettisemmin jakaa kansaa kahtia?

Onneksi viisaat kaupungit osaavat arvostaa hyvinvointipalveluita ja erityisesti naisia, joita kuntasektorin työntekijöistä on neljä viidestä.

Vantaa on päättänyt enimmillään lähes 2000 euron vuosikorotuksista lastentarhanopettajille ja sosiaaliohjaajille, unohtamatta lastenhoitajia. Helsingissä demarit ovat ehdottaneet, että pääkaupunki seuraa esimerkkiä. Yhtä lailla muistamme, että viisaat kaupungit kieltäytyivät panemasta toimeen päivähoitoleikkauksia, jotka osuivat julmasti kaikkein tarvitsevimpiin lapsiin, niihin perheisiin joita jo kuormittaa työttömyys.

En luettelee enempää esimerkkejä tämänhetkisen hallituksen eriarvoistavasta politiikasta. Menneisyyden sijaan on aika puhua tulevaisuudesta – seuraavan hallituksen rohkeammasta ja rakentavammasta linjasta. Tämä hallitus on väsähtänyt ja riitaisa, sillä ei ole kykyä eikä halua uudistuksiin, joita maa tarvitsee – hallituspohjasta riippumatta.

Tarvitaan uudistusten iso viitonen.

Tämänhetkinen hallitus heitti hanskat tiskiin perhevapaiden uudistamisessa. SDP:n listalla se on ensimmäisenä. Naisten työmarkkina-asemaa parannetaan, naisten palkkoja parannetaan – ja naisten eläkkeitä parannetaan. Me emme lepää, ennen kuin naisen euro on miehen euro.

Tämänhetkinen hallitus ei kyennyt nostamaan oppivelvollisuusikää. Se on seuraavan hallituksen toinen uudistus. Nuoria ei saa jättää heitteille pelkän perusasteen varaan. Sosiaalidemokraatit haluavat saada koulutustason jälleen nousuun, panostaa tutkimukseen ja innovaatioihin.

Se on SDP:n koulutuslupaus.

Tämänhetkinen hallitus jättää sosiaaliturvan uudistamisen seuraavalle hallitukselle. SDP:n Yleisturvamalli on sille hyvä pohja. Neljäntenä uudistuksena esitämme pienipalkkaisimpia tukevaa verouudistusta – turha toistaakaan, että tämänhetkinen hallitus ei siihen ole pystynyt. Samalla pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten ansiotuloveroa alennetaan.

Ja viides uudistus tähtää kauimmas tulevaisuuteen. Asteittain maksuton varhaiskasvatus jokaiselle lapselle tarjoaa aidosti mahdollisuuksien tasa-arvon. Emme hyväksy lasten luokkayhteiskuntaa.

Pankaa ylös, isoilla kirjaimilla. Lasten tasa-arvo - varallisuudesta, ihonväristä, asuinpaikasta riippumatta - on turvattava ja turvataan. Silloin turvaamme tulevaisuutemme.

Arvoisa puhemies,

Eduskunnan istuntosalissa on elefantti - kaikki tietävät, mikä on se elefantti tässä huoneessa.

Valtiovarainministeri Orpo. Esittelemänne Julkisen talouden suunnitelma ei sisällä hallituksen sote-mallin kustannuksia. Siinä ei ole soten kustannuksia edes miljardin euron tarkkuudella.

Teidän ministeriöltänne vaadittiin vaikutuslaskelmia koko kevään ajan. Niitä ei saatu. Sen sijaan kymmenet ja kymmenet asiantuntijat kertoivat meille yhtenäisen viestin. Hallituksen sote-mallista aiheutuu varmemmin miljardien lisäkustannus kuin vastaava säästö.

Kun nämä miljardit puuttuvat, Julkisen talouden suunnitelmanne uskottavuus on mennyttä.

Teidän sotenne ei pyri parantamaan terveydenhuoltoa tai säästämään kustannuksia. Se on Troijan puuhevonen, jonka sisällä on tarpeeton ja kallis maakuntabyrokratia keskustapuolueen vallan pönkittämiseksi, ja sen sisällä on vaarallinen markkinoiden avaaminen monikansallisille terveyskonserneille kokoomuksen kauppakamarisiiven mieliksi.

Ei voi olla isänmaallisempaa tekoa kuin sen torjuminen. Ei voi olla taloudellisesti vastuullisempaa tekoa kuin sen torjuminen. Ei voi olla tulevaisuuden turvaamisen kannalta viisaampaa tekoa kuin sen torjuminen.