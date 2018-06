Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro käsiteltäessä valtioneuvoston Afganistan-selontekoa

Filatov: Kohtuuhintaiseen terveydenhuoltoon kuuluvat myös lääkkeet 9.6.2018 15:16 | Tiedote

Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) muistuttaa, että terveydessä on kyse myös toimeentulosta. Hän puhui Hämeenlinnan Eläkkeensaajien 55-vuotisjuhlassa lauantaina. - Olipa sote- ja maakuntauudistuksen puolella tai sitä vastaan, tavoitteena on saada palvelut toimivammiksi sekä rahat, lääkärit ja muu hoitohenkilökunta riittämään tulevaisuudessa. - On muistettava, että koko palvelu- ja kustannusketju alkaa paremmasta aikuissosiaalityöstä, vanhusten kotihoidosta ja palveluasumista. Kyse ei ole vain lääkäriin pääsystä. Filatovin mukaan tässä kokonaisuudessa hallituksen sote-politiikka ontuu. - Se pirstoo hoitoketjut entisestään. Teknologia on hyvä apu, mutta palvelujen pirstoutumisen kustannuksia sillä ei paikata. Vaarana on, että hinnat nousevat ja palvelut vähenevät. - Hyväkään hoito ei riitä, jos rahat loppuvat apteekissa. Potilasjärjestöjen tekemän selvityksen mukaan pitkäaikaissairaus on taloudellinen rasite kolmannekselle sairaista. Ongelma ei koske vain pienituloisimpia. Lähes kolmanne