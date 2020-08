SOSTE: Myös pienituloisilla oltava mahdollisuus käyttää suojamaskeja

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on huolissaan pienituloisten ihmisten mahdollisuudesta käyttää suojamaskeja. Viime viikolla kerrottiin, että Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee koronasuositusta hengityssuojainten käytöstä.

”Kun suositus annetaan, on välttämätöntä, että esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten ja lapsiperheiden mahdollisuus maskien hankintaan varmistetaan”, sanoo SOSTEn erityisasiantuntija Erja Saarinen.

”Meillä on iso joukko ihmisiä, joiden on käytännössä mahdotonta hankkia tarvittavaa määrää maskeja. Maskisuosituksen noudattaminen voi olla taloudellisesti mahdotonta esimerkiksi toimeentulotuella eläville lapsiperheille, pienituloisille eläkeläisille, paperittomille maahanmuuttajille ja asunnottomille. Valtiovallan on osoitettava keinot ja resurssit, jotka mahdollistavat myös vähävaraisille ihmisille turvallisen liikkumisen ja osallistumisen yhteiskuntaan. Maskisuositus saattaa entisestään eristää ikäihmisiä kotiinsa, jos ei ole varaa tai osaamista hankkia itselleen kunnollisia suojamaskeja”, jatkaa Saarinen.

Eduskunta käsittelee vasta syyskuussa hallituksen esitystä Kelan tilapäisestä epidemiakorvauksesta perustoimeentulotuen saajille.

”Epidemiakorvaus olisi saatava voimaan yhtä aikaa suosituksen kanssa. Lisäksi on varmistettava, että kaikki pienituloiset ovat oikeutettuja tukeen, eivät vain toimeentulotuen saajat. Epidemia on aiheuttanut jo nykyisellään monille perheille taloudellisia huolia, kun on joutunut ostamaan käsidesiä, siirtymään joukkoliikenteestä taksin käyttöön ja ruokkimaan lapset kotona etäkoulun aikana”, kuvailee Saarinen.

Julkisuudessa on useaan otteeseen sanottu, että jokainen voi itse ommella omat maskit, jos ei ole rahaa ostaa teollisesti tuotettuja maskeja. Sekin aiheuttaa kuluja eikä joka kotitaloudessa ole ompelukonetta. Julkisuudessa on myös ollut tietoa, etteivät itse tehdyt kangasmaskit välttämättä ole yhtä tehokkaita kuin tarkoitukseen valmistetut maskit, eivätkä esimerkiksi osa keuhkosairaista tai astmaatikoista pysty paksuja maskeja käyttämään.

”Tämä ajattelutapa asettaa ihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan. Jos maskisuositus annetaan, niin silloin valtiovalta ajattelee, että maskit estävät epidemian leviämistä ja vähentävät tartuntoja. Ei ole järkevää, että ihmisten pienituloisuus tätä vaikeuttaa tai estää.”

”Valtiovallan olisi syytä tarkastella eri maiden esimerkkejä, joilla on turvattu kansalaisten yhdenvertaisuutta maskien käytössä. Myös vähävaraisilla on oltava mahdollisuus käyttää maskeja, joiden teho on riittävä”, sanoo SOSTEn erityisasiantuntija Erja Saarinen.