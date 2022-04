SOSTE vaatii hallitusta kiirehtimään sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistusta

SOSTE vetoaa kansainvälisiin kattojärjestöihin: Venäjän hallinnon tekoja ei voi katsoa läpi sormien 25.2.2022 17:01:29 EET | Tiedote

SOSTE tuomitsee Venäjän brutaalin hyökkäyksen Ukrainaan. Koko länsimaisen yhteisön on vastattava siihen voimakkaasti ja tuntuvasti. Venäläinen ruohonjuuritason kansalaisyhteiskunta ja todellinen oppositio ansaitsevat tuen toiminnalleen ihmisten auttamiseksi ja maan suunnan kääntämiseksi kohti rauhaa. Samaan aikaan Venäjän hallintoon kytkeytyville organisaatioille on tehtävä selväksi, että ne ovat osa sotakoneistoa. Sen vuoksi SOSTE on esittänyt globaaleille kattojärjestöilleen ICSW:lle (International Council on Social Welfare) ja Civicukselle, että ne erottaisivat ja erottamiseen asti pidättäisivät jäsenoikeudet välittömästi kaikilta venäläisiltä jäsenorganisaatioiltaan, jotka Venäjän hallintoon jollain tavalla kytkeytyvät.