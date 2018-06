SOSTE:s förslag till organisering av den svenskspråkiga social- och hälsovården

SOSTE liittyy Sociala Oy:n perustajaosakkaaksi 25.5.2018 14:16 | Tiedote

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on liittynyt alustapalvelu Sociala Oy:n kantaosakkaaksi. SOSTEn hallitus päätti osakkuudesta kokouksessaan 23.5. Sociala Oy toimii yhteiskunnallisena, yleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana yrityksenä sosiaali- ja terveysalalla. Yhtiö toimii alustatoimijana sote-palveluita tuottaville järjestöille ja muille pienille palveluntuottajille. ”SOSTE tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjä kehittämään toimintaansa muuttuvassa toimintaympäristössä. Tähän tähtää myös kantaosakkuus Sociala Oy:ssä. Järjestöjen palveluita on koottava yhteen ja tehtävä näkyväksi. Digitaalisilla alustoilla ja niitä käyttävillä palveluekosysteemeillä on tässä ratkaiseva rooli”, SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi kertoo. ”Järjestöjen odotetaan ottavan paikkansa tasavertaisena kumppanina sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Uusien avauksien aika on nyt”, SOSTEn Knaapi lisää. Maakunta- ja soteuudistus korostaa järjestöjen välisen yhteistyön tärkeyttä. Sosiaali