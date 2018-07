Sote-oppositio: Hallituksen sote-esitystä ei ole vieläkään annettu kokonaisuudessaan eduskunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajat muistuttavat, ettei hallitus ole omasta sote-kiireestään huolimatta vieläkään tuonut eduskuntaan koko sotea. Esityksestä puuttuu vielä kolmen vuoden valmistelunkin jälkeen yhä lukuisia kriittisiä kohtia, joita ennen on mahdotonta muodostaa kokonaiskuvaa uudistuksesta.

Kulunut viikko osoitti jälleen kerran, että Sipilän hallituksen valmistelussa on vakavia puutteita. Ensin hallituspuolueista annettiin ymmärtää, että uudistus tulee runtata nyt heti valmiiksi ennen kesän istuntotaukoa. Nyt on selvinnyt, että koko ajan muuttuva lainsäädäntövalmistelu tekee uudistuksen käsittelyn toivottomaksi. Lakikokonaisuus on kuin muuttuva labyrintti, kokonaisuutta on mahdoton hahmottaa.

Valiokunnan työskentelyä on hidastanut ja vaikeuttanut merkittävästi se, etteivät hallituksen lupaamat selvitykset ja materiaalit ole vieläkään kasassa. Koska kesken lomakauden valiokunta ei saanut läheskään kaikkia tarvittavia asiantuntijoita kuultavaksi, jouduttiin kuulemisaikaa pidentämään elokuulle. Lisäksi hallitus täydentää jälleen omaa esitystään uudella vastineella elokuun lopulla. Toistaiseksi on epäselvää, jääkö se ainoaksi.

Tässä lakiesitysten jatkuvassa muutostahdissa ja kaikkien näiden merkittävien palasten puuttuessa on hyvin vaikea nähdä, miten hallitus edes alun perin kuvitteli, että sote voitaisiin saada kesäksi valmiiksi hyvää lainsäädäntätapaa noudattaen. Valiokunnan on voitava muodostaa käsitys kokonaiskuvasta. Kuluneen kevään ja kesän hallitus on halunnut edetä pikavauhtia laput silmillä sen sijaan, että se keskittyisi takaamaan mahdollisimman laadukkaan valiokuntatyöskentelyn. Kulunut viikko ei ole tuonut tilanteeseen muutosta, vaan valiokunta odottaa yhä hallitukselta vaadittavia materiaaleja. Sote ei synny pakottamalla, vaan hyvällä lainvalmistelulla. Sitä edellyttää myös perustuslakivaliokunta.