Sote-yrittäjäjärjestöt: Kela-korvauksia nostettava

Työelämägallup: Etätyö lisännyt työn itsenäisyyttä ja tuottavuutta, monipaikkatyön suosio kestää 10.2.2022 13:02:49 EET | Tiedote

Etätyö on lisännyt työelämässä olevien mukaan työn itsenäisyyttä, työn tuottavuutta ja vähentänyt sairauspoissaoloja, kertoo Työelämägallup. - Into etätyöhön ei ole vähentynyt, mutta sitoutuminen työnantajaan on vahvistunut. On tärkeä muistaa, että työnantajalla on päätösvalta, miten ja missä töitä tehdään, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.