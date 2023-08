Soten häiriökysynnän huippuasiantuntija Hermanni Hyytiälä FCG:lle

Ennen FCG:tä Hyytiälä on työskennellyt muun muassa it-yhtiö Aiwo Digitalin kehitysjohtajana sekä johtavana konsulttina Goforella ja Reaktor Innovationsilla.



”Hyytiälällä on erittäin laaja-alainen osaaminen ja kokemus niin digitalisaatiosta, johtamisesta kuin organisaatioiden kehittämisestä. Nämä kaikki ovat asioita, jotka ovat jokaisen hyvinvointialueen agendalla juuri nyt”, sanoo FCG:n Sote- ja hyvinvointi -liiketoimintaa johtava Iina Vartia.



”Olen erittäin innoissani siitä, että olemme saaneet Hermannin mukaan meidän joukkueeseemme, josta löytyy nyt entistäkin vahvempaa osaamista hyvinvointialueiden tueksi tässä vaativassa muutostilanteessa”, Vartia jatkaa.



Hermanni Hyytiälä on tuonut Suomeen käsitteen soten häiriökysynnästä, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa palvelujärjestelmä epäonnistuu asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastaamisessa.



”Odotan sitä, että pääsen hakemaan yhdessä FCG:n asiakkaiden kanssa ratkaisuja monimutkaiseen vyyhtiin, jossa samanaikaisesti haastavat niin palveluiden heikko saatavuus, nousevat kustannukset kuin työntekijöiden jaksaminen. Tässä uskon asiantuntemukseni ja syvällisen ymmärrykseni häiriökysynnästä tulevan tarpeeseen”, sanoo Hermanni Hyytiälä.



”FCG:llä häiriökysynnän ilmiön tärkeys ymmärretään sote-palveluiden saralla. Lisäksi täältä löytyi moniammatillinen ja osaava työyhteisö, jossa voin hyödyntää omaa osaamistani nimenomaan sote-palveluiden kehittämisessä. Lisäksi täällä minulle mahdollistuu hienosti perhe-elämän ja töiden joustava yhteensovittaminen”, toteaa Vuoden isänä vuonna 2019 palkittu Hyytiälä.