Sotilasurheiluliitto haluaa katkaista työikäisten kestävyyskunnon heikkenemisen

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Futura -lehti julkaisi maaliskuun numerossaan artikkelin tutkimuksesta, jossa laskettiin tulevaisuuden ennustemalli suomalaisten työikäisten miesten kestävyyskunnolle.



Mallin mukaan hyvän kestävyyskunnon omaa vuonna 2040 enää kuusi prosenttia 30-vuotiaista, kolme prosenttia 40-vuotiaista, kaksi prosenttia 50-vuotiaista, mutta 60- ja 70-vuotiaista enää vain alle puoli prosenttia.



Suomessa syntyi 46 463 lasta vuonna 2020. Kun he saavuttavat varusmiespalvelusiän vuonna 2040, heistä vain 2 787 yltäisi hyvään kestävyyskuntoon ja pystyisi suoriutumaan palveluksensa fyysisestä rasituksesta moitteettomasti.



Maavoimien sotilaan toimintakykyvaatimuksista tehdyn tutkimuksen mukaan jalkaväkeen valittavan sotilaan kestävyyskunnon tavoitetason pitää olla hyvä. Jos Puolustusvoimat kouluttaa edelleen 21 000 varusmiestä vuonna 2040, heidän joukostaan löytyy ainoastaan 1 260 jalkaväen taistelijaksi kykenevää sotilasta.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kumppanina henkilökunnan ja varusmiesten liikuttamisessa toimiva Sotilasurheiluliitto on erittäin huolissaan suomalaisten kestävyyskunnon heikkenemisestä.



Järjestäessään varusmiehille ja henkilökunnalle vapaa-ajan liikuntaa liitto on jo havainnut liikunta-aktiivisuuden vähenemisen. Varusmiesten ja henkilökunnan saaminen liikuntatapahtumiin on aikaisempaa haastavampaa.



Sotilasurheiluliiton mielestä nyt on viimeinen hetki ryhtyä toimiin kestävyyskunnon heikkenemisen katkaisemiseksi. Toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan laaja yhteiskunnallinen ohjelma ja ihan jokaisen suomalaisen osallistumista.