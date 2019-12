Sotkamon Alko uudistuu ja on remontin vuoksi kiinni 14.–16.1.2020

Sotkamon Alko menee remonttiin ja toimii remontin ajan väistötilassa 7.–13.1.2020. Alkon myymälä on kiinni 14.–16.1.

Sotkamon Alko remontoidaan ja myymälä toimii väistötilassa 7.–13.1.2020. Alko on kiinni tiistaista keskiviikkoon 14.–16.1. Uusittu Alko avataan keskiviikkona 17.1. klo 14. Kiinniolopäivinä lähin Alko palvelee Kajaanissa (Kauppakatu 10).



”Haluamme Alkossa olla Suomen paras palveluyritys ja suunnannäyttäjä erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamisessa. Tähän liittyy myös se, että myymälämme vastaavat niin asiakkaidemme kuin henkilöstömme tarpeisiin ja ovat myös ilmeeltään ja toteutukseltaan tätä päivää”, kertoo aluepäällikkö Kaija-Leena Kerkelä.



Alko on vuonna 2019 remontoinut kaikkiaan 48 myymälää uuteen ilmeeseen ja toiminnallisempiin ratkaisuihin. Vuonna 2020 on tavoitteena remontoida noin 40 myymälää ja edelleen panostaa myymäläkonseptin kehittämiseen.

”Myymäläkonseptiuudistukset tehdään aina mahdollisimman ympäristöystävällisesti huomioiden vanhojen kalusteiden kierrätys ja hyödyntäminen, energiasäästö sekä myymälöiden tilatehokkuus”, toteaa Kerkelä.

Uudistetun myymälän valikoimassa 1100 tuotetta

Sotkamon Alkon valikoima koostuu remontin jälkeen noin 1100 tuotteesta, joista panimotuotteita on noin 125, väkeviä noin 350, viinejä 600 ja alkoholittomia juomia 25. Remontin jälkeen uusittu myymälä palvelee tuttuun tapaan maanantaista torstaihin sekä lauantaisin klo 9–18. Perjantaisin myymälä on avoinna klo 9–21.



”Asiakaskokemus ja vastuullinen palvelu ovat meillä työn keskipisteessä. Myymälän valikoiman monipuolisuus ja kattavuus ovat puolestaan hyvän asiakaskokemuksen kulmakiviä. Meille on tärkeää, että valikoimamme vastaa paikallisiin toiveisiin, joten otamme mielellämme vastaan myös asiakkaidemme tuotetoiveita”, palvelupäällikkö Minna Rautiainen sanoo.



Alkon palveluverkoston muodostavat myymälöiden lisäksi noutopisteet, Alkon verkkokauppa sekä mobiilisovellus. Verkkokaupan kautta asiakkaan on mahdollista saada koko Alkon 9 000 tuotteen valikoima mihin tahansa myymälään tai noutopisteeseen. Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä verkkokauppatilaus myös myymälässä myyjän avustamana.

Alkon mobiilisovelluksen avulla asiakas voi tutustua koko tuotevalikoimaan, varmistaa haluamansa tuotteen myymäläsaatavuuden, etsiä lähimmän myymälän ja sen aukioloajat, tehdä muistiinpanoja ja omia listoja tuotteista sekä tilata tuotteita valikoimasta.