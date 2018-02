Soutuveneestä Swaniin - Vene 18 Båt -messut esittelee yli 500 uutta venettä

Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma Vene 18 Båt -messut 9.–18.2.2018 täyttää kaikki Messukeskuksen seitsemän hallia ja esittelee yli 500 erilaisiin tarkoituksiin sopivaa venettä. Reilusti puolet veneistä on suomalaisia. Suurin osa veneistä on moottoriveneitä, mutta Purjehdussatamassa komeilee harvinainen vieras, uusi ClubSwan 50. Venemessujen kalastusalue on suurempi kuin koskaan.

Suomalaiset veneilevät paljon ja joka seitsemännellä suomalaisella on vene. Messulla esitellään veneitä eri kokoluokissa. Esillä on veneitä mökkirantaan, päiväretkeilyyn ja matkustamiseen sopivista veneistä huvijahteihin. Veneiden lisäksi messuilla on paljon veneilytarvikkeita ja -varusteita, moottoreita, elektroniikkaa, navigointilaitteita, laitureita, telakoita, matkailukohteita, satamia sekä kalastustarvikkeita ja vesiharrastevälineitä.Tapahtumaan osallistuu yli 300 yritystä. Viime vuonna messuilla vieraili yli 71 000 kävijää.

Upeita veneitä moneen käyttöön

Veneistä on reilusti yli puolet suomalaisia. Suomalaisista venemerkeistä mallivuoden 2018 uutuuksia esittelevät messuilla muun muassa Alutroll, AMT, Axopar, Buster, Falcon, Faster, Grandezza, Marino, Nord Star, Silver, Suvi, Suomi ja Targa. Merkittävimmät maailman ensi-illassa venemessuilla olevat veneet ovat Targa 27.2, Nord Star 42 Patrol, Falcon BR 5, Falcon BR 8 ja Buster Phantom Cabin. Falcon on aivan uusi tänä vuonna lanseerattu merkki.

Venemessuilla esitellään tänä vuonna paljon alumiinirunkoisia veneitä ja yli 10-metristen matkaveneiden määrä on suurempi kuin moneen vuoteen. Messujen suurin moottorivene on tänä vuonna englantilaisen Sunseekerin Predator 50. Muita yli 40-jalkaisia ovat Ferretti 450, Galeon 470, Grandezza 40, Nord Star 42 ja 49, Princess V40 sekä Targa 46. Messuilla nähdään myös italialaiskaunotar Riva Iseo. Purjevenesatamassa komeilevat messujen kolme purjevenettä ClubSwan 50, Jeanneau Sun Odyssey 319 ja Hanse 388. Lisäksi sieltä löytyy uusia foiling-veneitä: Nacra 20 FCS, Nacra 17, Nacra 15 ja yksinpurjehdittava Moth. Messujen kallein vene on lähes 1,4 miljoonaa maksava ClubSwan 50. Yksi kiinnostavammista uutuuksista lienee Galeon 470, jossa on aivan uudenlainen ratkaisu – veneen laidat aukeavat veden päälle terasseiksi. Suomalaiset veneet arvostettuja

Suomalaiset veneet ovat erittäin arvostettuja. Tänä ja viime vuonna maailmalla on palkittu useita Vene 18 Båt -messuillakin nyt esiteltävää venettä. Bella 620 C voitti juuri European Powerboat of the Year 2018 -kilpailussa alle 25-jalkaisten sarjan. Best of Boats Award 2017 -kilpailussa vuoden parhaaksi ensiveneeksi valittiin Finnmaster Husky R5. Suomalaisia finalisteja oli kaikkiaan kuusi, mikä on ennätysmäärä. Finalisteja olivat AMT 175 BR, Faster 625 SC ja Finnmaster Husky R5 ensiveneiden luokassa (Best for Beginners), Bella 620 C perheveneiden luokassa (Best for Family) sekä Alucat W8 ja Silver Shark BRX kalastusveneissä. ClubSwan 50 voitti European Boat of the Year 2018 -palkinnon. Vene 18 Båt -messuilla valitaan vuosittain Messujen veneet avo-, retkeily- ja matkaveneluokissa. Finalistit julkaistaan 9.2. klo 10 tiedotustilaisuudessa ja voittajat keskiviikkona 14.2. klo 12 Purjehdussatamassa. Messujen veneet valitsee suomalaisista venelehtien toimittajista ja veneilyn asiantuntijoista koottu raati.

Puuveneveistäjät ja Mahogany Yachting Society

Mahogany Yachting Society ry MYS:n teemana on Klassiset veneet eri aikakausina. Lauantaina 10.2. osastolla jaetaan klassikkotodistukset esitteillä olevien veneiden omistajille. Lisäksi kuullaan esitelmät 5.5 m Scotoulitza-veneestä ja salonkivene Bonitonin entisöinnistä.

MYS:n osaston vanhin vene RAN on vuodelta 1935 Chris-Craft Triple cockpit, joka on palvellut ansiokkaasti jatkosodan aikana Laatokalla upseereiden yhteysveneenä. FESTINA LENTE on 1938 Muuramessa Rosqvistin veistämössä tehty huvivene ja edustaa 1920-30 lukua parhaimmillaan. JUBILEE on 1949 prototyypiksi valmistettu Chris-Craft Riviera. Cris-Craft Holiday SHIRLEY on ski boat- tyyppiä ja edustaa 1960- luvun urheilu- ja vesihiihtovenettä. KIKE on tänä vuonna 90 vuotta täyttävän Heinlahden veistämön vuonna 1960 Apu-lehden omistajalle Olli Lyytikäiselle veistämä huippunopea urheiluvene V8-koneella ja se on juuri entisöity. Osaston purjevene on Vatorin veistämöllä 1965 Jollaksessa prinssi Aga Khanille veistämä 5.5 luokan pursi SCOTUOLIZA IV. Puuveneveistäjien yhteisosasto hallissa 7 tarjoaa hienoja puuveneitä yleisön ihailtavaksi. Esillä on niin uusia kuin kunnostettuja vanhoja veneitä sekä myös pari esimerkkiä veneistä, joita vielä rakennetaan. Paikalla on edustettuina kaikkiaan kuusi veistämöä ja yhteensä kahdeksan venettä – joukossa niin purje-, moottori- kuin soutuveneitäkin.

Entistä enemmän ohjelmaa ja uusi Kalastusveneallas



Venemessuilla on kahdeksan ohjelmapistettä ja entistä enemmän ohjelmaa Purjehdussatamassa, Uusi Aalto -alueella, Sukellusaltaalla, Rapala Kalatakuu Jättiakvaariolla, Kalastusvenealtaalla, Venemestarin telakalla, Yhdessä vesille -lavalla ja Puhdas Itämeri kahvilassa.

Mahdollisuuksia eri lajien kokeiluihin tarjoaa Uusi Aalto -alueen allas, joka on 40 metriä pitkä, 15 metriä leveä ja 90 cm syvä. Altaan reunalla on viihtyisä patio pukuhuoneineen. Altaan katselulaitureilta voi seurata muun muassa kansainvälisiä wake board -kisoja ja muita vesiaktiviteettejä. Altaaseen pääsee kokeilemaan ainakin wake boardia, suppailemaan ja melomaan. Uusina lajeina esitellään vapaasukellus ja jet ski. Uusi Aalto -altaan läheisyyteen tulee sukellusallas, jonne pääsee sukeltamaan kouluttajien kanssa.

Kalastuksen kiinnostus on kasvanut messuilla vuosi vuodelta. Kalastushallin toiseksi keskiöksi Rapala Kalatakuu Jättiakvaarion rinnalle tulee uusi Kalastusveneallas, jossa esitellään kahdeksan kalastusveneen tekniikkaa ja veneistä kalastamista. Parhaita vinkkejään antavat suomalaiset kalastusoppaat ja venemessujen isäntä Mikko ”Peltsi” Peltola. 22 000 litran Rapala Kalatakuu Jättiakvaariossa ui oikeita kaloja ja akvaarion äärellä voi seurata kalojen reaktioita erilaisiin kalastustyyleihin ja -vieheisiin. Esiintyjinä kalastusalueella ovat maamme eturivin kalastusoppaista mm. Ari Paataja, Mika ”Haukikoira” Vornanen, Peter Lahti, Jani Ollikainen ja Toni Pohjalainen. Lisäksi lauteilla nähdään Team Humminbird Finland -kapteeni Sami Karhu, Rapala Pro Guidet Markku Tiusanen, Tero Ruoho, Timo Koikkalainen ja Mikko Seppänen, kalastuspersoona Jani Himanko, kalastusopas Kari Lossi ja Jarno ”Vekkuli” Vähämäki sekä kalastusta naisnäkökulmasta katsova kalastava kiinteistövälittäjä Heli Nikula.

Purjehdussatamassa kuullaan tarinoita maailman meriltä muun muassa lentokapteeni, yksinpurjehtija Ari Huusela kertoo siellä suunnitelmiaan tulevaan Vendée Globe 2020 purjehduskisaan ja seikkailija Kari ”Ruffe” Nurmi kertoo Atlantin ylityksen pituisesta purjehduksestaan Itämerellä. Venemestari-lehden päätoimittaja Jan Sjölund esittelee messujen kiinnostavimmat moottoriveneuutuudet.

Venemestarin Telakalla kunnostetaan veneitä ja opastetaan messukävijöitä veneiden kunnostustöissä.

Yhdessä vesille -alueella Suomen Purjehdus ja Veneily ry järjestää päivittäin ohjelmaa. Esillä on maajoukkuetoiminta, retkiveneily, katsastus ja veneilyn aloittaminen. Alueella on toimintaa lapsille ja nuorille sekä uusi Veneilijän Kamapörssi, jossa voi kierrättää hyväkuntoisia veneilyvarusteita ja -tarvikkeita. Puhdas Itämeri –aiheista ohjelmaa on päivittäin Puhdas Itämeri -kahvilassa Messukeskuksen ala-galleriassa. Ohjelmaa järjestää John Nurmisen Säätiö. Vene 18 Båt -messujen ohjelma löytyy tapahtuman verkkosivulta www.venemessut.fi

Uudet aukioloajat, Trade Day historiaan

Vene 18 Båt -messujen sisäänpääsykäytäntöjä on hiukan muutettu viime kerrasta. Tapahtuman ensimmäinen perjantai 9.2. ei enää ole ammattilaispäivä vaan kaikki pääsevät avajaispäivänä messuille. Venemessut on avoinna arkisin klo 11-19 ja viikonloppuisin klo 10-18. Pääsyliput ovelta 19 e/12 e. Ennakkoon ennen messujen avajaispäivää verkkokaupasta http://shop.messukeskus.com ostettuna 16 e/10 e.

Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 18 Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta 9.–18.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessut järjestetään nyt 49. kertaa. Vuonna 2018 venemessut tuo esille John Nurmisen Säätiön toimintaa nostamalla messujen teemaksi Puhtaan Itämeren. Messujen pääyhteistyökumppani on Volvo Car Finland Oy Ab.

Vene 18 Båt -messut mukana tukemassa Itämeren suojelua www.puhdasitameri.fi #puhdasitameri

Aukioloajat: pe 9.2. klo 11-19 la-su 10. – 11.2. klo 10-18 ma-pe 12. – 16.2. klo 11-19 la-su 17. – 18.2. klo 10-18.

www.venemessut.fi #venemessut

Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com Kuvia venemessuista http://mediabank.messukeskus.com