Space Tourism Forum Porvoo kokoaa yhteen avaruusmatkailun tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijoita

Avaruusmatkailun alkaminen on näyttäytynyt pitkään saavuttamattomana päämääränä, mutta viime vuosikymmenen teknologisten läpimurtojen vuoksi ensimmäisten kaupallisten avaruusturismilentojen ennustetaan toteutuvan aivan lähitulevaisuudessa. Avaruusalan kehittyessä tarve tutkia tulevaisuuden ilmailun erilaisia näkökohtia tulee kasvamaan entisestään.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon Campus järjestää ensimmäisen avaruusmatkailun foorumin, ilmaisen virtuaalisen tapahtuman, joka kokoaa yhteen alan asiantuntijoita ja esittelee avaruusmatkailun koulutuksen ja tutkimuksen uraauurtavaa työtä. Virtuaalinen tapahtuma pidetään verkossa 26.11.2020 klo.13.00-16.00.



Tapahtuma toivottaa tervetulleeksi kaikki avaruusmatkailusta kiinnostuneet - teknologian asiantuntijoista aihepiiristä innostuneisiin opiskelijoihin. Interaktiivinen tapahtuma koostuu sekä asiantuntijoiden puheenvuoroista että paneelikeskustelusta, tarjoten osallistujille mahdollisuuden verkostoitua ja esittää kysymyksiä alan eri asiantuntijoille.



Tapahtuman pääpuhujina ovat lehtori Annette Toivonen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta ja Mikko Dufva SITRAsta. Annette Toivonen on uraa-uurtava avaruusmatkailun väitöskirjatutkija, joka tapahtumassa myös julkaisee esikoisteoksensa Sustainable Space Tourism: An Introduction (Channel View Publications, UK). Mikko Dufva on SITRAn innovaatiorahaston johtava kehitysasiantuntija, joka keskittyy tulevaisuuden trendien tutkimiseen ja sellaisten signaalien tunnistamiseen, joista saattaa tulla merkittäviä tulevaisuudessa.



Tapahtumassa on myös asiantuntijapaneeli, johon kuuluvat avaruusfyysikko ja Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen, työ-ja elinkeinoministeriön avaruuspolitiikan pääasiantuntija Maija Lönnqvist ja Annette Toivonen. Paneelia moderoi Haaga-Helian tietotekniikan lehtori Darren Trofimczuk.



Tapahtuman pääorganisaattori - Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoo Campus - on vuodesta 2019 mahdollistanut opiskelijoille avaruusmatkailuun liittyvää koulutusta. ”Responsible space tourism” on maailman ensimmäinen korkeakoulukurssi, joka kietoo yhteen kestävän kehityksen megatrendin ja avaruusmatkailun.



Haaga-Helian ammattikorkeakoulu on tarjonnut hotelli- ja ravintola-alan sekä matkailun koulutusta jo 50 vuoden ajan. Haaga-Helia oli yksi ensimmäisistä ammattikorkeakouluista Suomessa, joka aloitti ilmailualan tutkinto-ohjelman ja on nyt aloittanut avaruusmatkailun opettamisen. Tapahtuman järjestävät tapahtumatuotantoon erikoistuneet opiskelijat Porvoon Campukselta.



Lämpimästi tervetuloa mukaan Space Tourism Forum Porvoo tapahtumaan avartaaksesi tietämystäsi avaruusmatkailusta, koulutuksesta ja kestävästä avaruuskehityksestä.



Tilaisuus on englanninkielinen.



Ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut.

Ilmoittautumislomake: https://www.lyyti.fi/reg/Space_Tourism_Forum_Porvoo_7854



Lisätietoja tapahtumasta löytyy virallisilta verkkosivuilta: https://www.spacetourismporvoo.fi/