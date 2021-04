Spirit – Kesyttämätön -elokuvaa tähdittää tulokasartisti VIIVI

Elokuvasta on tänään julkaistu traileri, jossa kuullaan VIIVIin ensirepliikit

Suomalainen artisti VIIVI tähdittää DreamWorks Animationin uutta elokuvaa Spirit - Kesyttämätön ensimmäisessä dubbausroolissaan. Koko perheen animaatioseikkailu kertoo omaa paikkaansa etsivästä tytöstä, joka löytää sukulaissielunsa kohdatessaan villihevosen. Elokuvan traileri on julkaistu verkossa tänään. Spirit - Kesyttämätön saa ensi-iltansa elokuvateattereissa kesällä 30.7.2021.

21-vuotias VIIVI on lyhyessä ajassa noussut kotimaisen popin kiinnostavimpien artistitulokkaiden joukkoon. Persoonallisesta laulusoundista ja isoista pop-kappaleistaan tunnettu VIIVI on julkaissut urallaan kolme singleä, joista viimeisin hitti Lääke on ollut alkuvuoden isoimpia kotimaisia kappaleita. Ahkerasti uutta musiikkia kirjoittava VIIVI valmistelee debyyttialbumiaan, ja tarttui ääninäyttelijän työhön suurella innokkuudella:

”En oo aiemmin koskaan ääninäytellyt, mutta tottunut käyttämään ääntäni. Olin projektista välittömästi super innoissani, sillä tykkään animaatioleffoista todella paljon. On upeeta päästä itse dubbaamaan vieläpä päärooli. Mun hahmo Lucky on super kiva tyyppi ja näen hänessä paljon samaa kuin itsessäni. En malta oottaa, että päästään hommiin, tää on ollut iso unelma pitkään ja se unelma toteutuu nyt!”

Kesytön tyttö ja villihevonen ystävystyvät animaatioelokuvassa

VIIVI antaa äänensä elokuvan päähenkilölle Lucky Prescottille, nuorelle tytölle, joka on kasvanut ilman taitoratsastusonnettomuudessa menehtynyttä äitiään. Lucky on kuitenkin tullut äitiinsä, sillä hänkään ei pidä säännöistä ja rajoituksista.

Itsepäisen Luckyn oikut aiheuttavat harmaita hiuksia Cora-tädille, joka yrittää parhaansa mukaan kasvattaa tyttöä suurkaupungissa. Kun Lucky joutuu jälleen kerran pulaan, Cora päättää, että edessä on muutto Luckyn Jim-isän luo maaseudulle Miraderon kaupunkiin.

Unelias pikkukylä ei alkuun tee vaikutusta Luckyyn. Hän tulee kuitenkin toisiin ajatuksiin, kun hän kohtaa Spiritin, omapäisen mustangin.Kun sydämetön hevosten kasvattaja aikoo vangita Spiritin lauman ja myydä hevoset raskaaseen työhön, Lucky lähtee uusien ystäviensä kanssa pelastamaan eläintä, joka on antanut hänen elämälleen merkityksen.

Spirit – Kesyttämätön on mm. Shrek ja Näin koulutat lohikäärmeesi -elokuvat tuottaneen DreamWorks Animation -studion uusin täyspitkä animaatioelokuva. Tarinan hahmot ja maailma ovat tuttuja vuonna 2002 ilmestyneestä, Oscar-ehdokkaaksi nousseesta elokuvasta Spirit – Villi ja vapaa sekä televisiosarjasta Spirit – Vapauden kutsu.Elokuvan levittää Suomessa Finnkinon elokuvalevitys.

