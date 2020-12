Spoon Suomi vahvistaa strategista asemaansa

People People People [peoplepeoplepeople.group]

Spoon on osa People People People toimistoverkosto, johon kuuluvat Spoon, Oh My, The Domain Was Taken, KIT, Spoon Marketing Tech, Sigmar ja Trickle. Yhtiöllä on toimistot Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Halmstadissa, Härnosandissa, Piitimessä, Luulajassa, Skellefteåssa, Oslossa, Helsingissä ja Lontoossa.