Spring Break -festivaali 21.–26.5. Stoassa

Helsinkiläinen akrobaattiseen nykytanssiin sekä paritekniikkaan keskittynyt Kinetic Orchestra juhlii kymmenvuotista taivaltaan viikon kestävällä festivaalilla. Festivaalin ohjelmistossa on kaksi ensi-iltaa, ryhmän vanhoista teoksista kasattu Gaala-ilta sekä viime joulukuussa loppuunmyydyn I´m Liquid -teoksen esityksiä.

Frames-teos leikittelee improvisaation, tarkan liikemateriaalin ja liiketehtävien – eri tavoin rajatun fyysisyyden – vuorottelulla ja asetelmallisuudella, jolla abstrakti muoto muuntuu tunnistettaviksi kuviksi ja kokonaisuuksiksi.

Koreografia Iiro Näkki ja työryhmä

Tanssi Minttu Pietilä, Mia Jaatinen, Mikko Makkonen ja Iiro Näkki

Suunnittelijat Matteus Manninien (valo) Ben Rogers (ääni)

I´ll Bite Back on partnerointiin ja sen ympärille kehittyvään tekniikkaan keskittyvä duetto, joka pyrkii purkamaan partnerauksen sukupuolikonventioita ja laajentamaan tekniikan kautta erityisesti vastavuoroisuuden periaatteita partneroinnissa.

“Duet for two extreme persons who hate to lose, love to challenge each other and can´t really cope with boring things. And still have a haunting feeling that this can´t be all there is...”

Koreografia ja tanssi Suvi Nieminen ja Jarkko Mandelin

Äänisuunnittelu Ville Kabrell

Gaala-illan aikana nähdään otteita kaikista Kinetic Orchestran omista teoksista. Sekä kuullaan taustaa teoksista sekä niiden vaikutuksesta Orkesterin liikekieleen ja teosajatteluun.

Lavalla Elina Saavalainen, Jarkko Mandelin, Jyrki Kasper, Anni Koskinen, Iiro Näkki, Urho Mandelin, Oiva Mandelin, Oskari Turpeinen, Mikko Makkonen, Mia Jaatinen ja Suvi Nieminen

Joulukuussa 2018 ensi-illan saanut I´m Liquid -teos muuttaa ihmisiä vedeksi. Vedeksi muuttumisen idea on lainattu kamppailulajeista ja tämä tausta näkyy myös teoksen liikekielessä hetkittäin.

Koreografia Jarkko Mandelin

Tanssi Anni Koskinen, Sanni Giordani, Iiro Näkki ja Oskari Turpeinen

Suunnittelijat Janne Hast (ääni) Kirsi Gum (puvut) Jukka Huitila (valo)

ti 21.5. klo 19 (Ensi-ilta) Frames

ke 22.5. klo 19 Frames

to 23.5. klo 19 (Ensi-ilta) I'll Bite Back

pe 24.5. klo 19 Kinetic Orchestra 10 vuotta -Gaala

su 26.5. klo 15 I'm Liquid

Liput Lippupisteestä, 15/10 € + mahd. toim.kulut