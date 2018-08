Spring House Oy:n uusi toimitusjohtaja on Nora Kari – yhteistyö konsernin toimitusjohtajan Anu Ahokkaan kanssa jatkuu tiiviinä

Spring House Oy:n uutena toimitusjohtajana on 13.8.2018 aloittanut OTK, varatuomari Nora Kari. Kari on siirtynyt palvelukseemme Handelsbankenin liiketoimintayksikön johtajan tehtävistä.

Nora Karilla on monipuolinen johtamis- ja uratausta. Hän on paitsi pätevöitynyt varatuomariksi käräjäoikeudessa, työskennellyt pankkiirina, pankkijuristina ja finanssialan liiketoimintaprosessien sekä myynnin johtajana asiakasrajapinnassa. Kari on kokenut prosessien ja palvelukonseptien kehittäjä, joka ottaa tiiminsä ja asiakkaansa vahvasti mukaan kehitystyöhön.

Vahva yhteiskunnallinen ja juridinen osaaminen luovat hyvän pohjan johtaa valmennusyhtiötä

Karin edeltäjä, StaffPoint-konsernin toimitusjohtajaksi keväällä siirtynyt Anu Ahokas osallistuu valmennusyhtiön kehittämiseen jatkossakin tiiviisti, tuoden liiketoiminnan sparraukseen koko konsernin näkemyksen ja voimavarat.

– Noran juristitausta tuo hänelle erinomaiset valmiudet toimia seuraajanani. Lainsäädännön tuntemus on hyödyksi käydessämme vuoropuhelua työ- ja elinkeinohallinnon kanssa ja kehittäessämme kasvupalvelumarkkinoille uusia palveluita, Spring Housea vuodesta 2005 johtanut Ahokas sanoo.

Ahokkaan mukaan Karissa vakuuttivat myös hänen aikaansaannoksensa liiketoiminnan tuloksekkaassa johtamisessa ja erinomainen kyky kuunnella asiakkaita.

– Noralla on tuloshakuinen mutta ihmisläheinen ote tekemisessään. Uskon, että hänen energiansa sopii erinomaisesti Spring Housen työyhteisöön ja asiakaskuntaan. Noran monipuolinen tausta luo hyvät edellytykset toimia sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaidemme parissa.

Aikaansaava ja ammattitaitoinen yhteisö valmiina uuteen

Nora Kari on aloittanut tehtävässä suurella tarmolla.

– Olen ollut rahoitusalalla vuosien aikana jo useassa ammatissa. Nyt perehdynkin uuteen toimialaan innolla. Uskon voivani hyödyntää aiemman kokemukseni asiakaspalvelun ja myynnin johtamisesta, hän toteaa.

– Jo heti ensimmäisenä päivänä Spring Housen asiantuntijoiden ammattitaito ja osaaminen tekivät suuren vaikutuksen. Yhdessä saamme paljon aikaan!