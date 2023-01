SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä yleisötilaisuudessa 31.1.

YVA-selostusta koskeva kuulutus on nähtävillä 13.1. – 13.3.2023 Raahen kaupungin, Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien verkkosivuilla virallisissa ilmoituksissa sekä hankkeen verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva.

Asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), Raahen kaupungintalolla, Siikajoen kunnanvirastossa, Pyhäjoen kunnantalolla sekä Raahen, Ruukin ja Pyhäjoen pääkirjastoissa.

Hankekuvaus

Vaihtoehtoisten voimajohtolinjausten alue sijoittuu Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueille.



Voimajohtojen sähkönsiirron liityntäpisteenä on joko Siikajoen sähköasema (VE1) tai Pyhäjoen kunnan alueelle suunniteltu Hanhelan sähköasema (VE2). Molemmilta liityntäpisteiltä suunnitelluilla voimajohdoilla on kaksi erilaista linjausvaihtoehtoa



Sähkönsiirtotarve liittyy Raahen terästehtaalla käynnissä olevaan Hybrit-hankkeeseen. Hankkeen toteutustavasta riippuen tarve on tulevaisuudessa kahdelle 400 kV:n voimajohdolle. YVA-menettelyssä vaikutuksia on arvioitu kahden rinnakkain toteutettavan 400 kV voimajohdon osalta.



Raahen terästehtaan päässä voimajohto liitetään muuntoasemaan, jossa 400 kV sähköenergia muunnetaan terästehtaalla tarvittavalle jännitetasolle. Muuntoasemaa on suunniteltu tehdasalueen eteläpuolelle Kuljunniemeen.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa Raahen tapahtumatalon Fregattisalissa, osoitteessa Kirkkokatu 28, 92100 Raahe, tiistaina 31.1.2023 klo 18–20 sekä etätilaisuutena internetin välityksellä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Ohjeet osallistumiseen sekä linkki etätilaisuuteen löytyy edellä mainitusta internetosoitteesta.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kannanotot tulee toimittaa 13.3.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään 12.5.2023. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville hankkeen verkkosivulle.