SSJS palkitsi Suomeen parhaat strategiatutkimukset

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa.

Voittajat julkistettiin 31.1.2018 Vuoden Strategiapalkinto -tilaisuudessa. Vuoden 2017 palkinnot jaettiin strategia-aiheisille tutkimuksille kahdessa sarjassa: 1) väitöstutkimuksille ja 2) pro graduille/diplomitöille.

Väitöstutkimussarjan pääpalkinnon voitti Tuomas Huikkola tutkimuksellaan Escaping the commoditization trap by going downstream: How does a manufacturer manage its capabilities to create wealth from solutions? (Vaasan yliopisto).

SSJS palkitsi sarjassa myös kaksi ansiokasta finalistia: Pontus Huotari: Strategic interaction in platform-based markets: An agent-based simulation approach (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja Anniina Rantakari: Strategy as 'dispositive' essays on productive power and restistance in strategy-making (Oulun yliopisto).

Valintaraadin puheenjohtajana toimi SSJS:n hallituksen jäsen professori Henri Schildt, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Sarjaan osallistui 10 väitöstutkimusta seitsemästä yliopistosta/korkeakoulusta.

Pro gradu/diplomityösarjan pääpalkinnon voitti Max Knuts diplomityöllään Measuring the progress of internal corporate ventures within a corporate accelerator: Developing a measurement system (Aalto-yliopisto Tuotantotalous).

SSJS palkitsi sarjassa myös kaksi ansiokasta finalistia: Henri Mikkola: Corporations on the Road to Low-Carbon Economy: Institutional Diffusion of Carbon Management (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja Sara Reponen: Government as a Platform: Enabling participation in a government service innovation ecosystem (Oulun yliopisto).

Valintaraadin puheenjohtajana toimii SSJS:n hallituksen jäsen TkT Virpi Hämäläinen, Undefined Oy. Sarjaan osallistui 18 tutkimusta, kahdeksasta yliopistosta/korkeakoulusta.

Pro gradu/diplomityösarjan palkinnot jaetaan vuosittain, väitöstutkimussarjan kolmen vuoden välein, seuraavan kerran 2020. Annan mielelläni lisätietoja.