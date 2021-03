SSO hakee joustavia ratkaisuja rajoitustoimien ajaksi

SSO tarjoaa kesätyötä 300 nuorelle - Tavoitteena tarjota yhtä monta positiivista työkokemusta 22.1.2021 09:45:15 EET | Tiedote

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO työllistää kesällä 2021 noin 300 nuorta. Kaksi kolmannesta SSO:n kesäpesteistä on yli 18-vuotiaille ja tämän lisäksi tarjolla on noin sata S-Kesis-paikkaa 15-17-vuotiaille, joissa nuoret tutustuvat työelämään vähintään parin viikon mittaisella jaksolla. Haku kesätöihin on käynnissä nyt. S-ryhmä on tänäkin vuonna yksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppaneista.