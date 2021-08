SSO lahjoittaa terveellistä ruokaa vähävaraisille perheille yhdessä Vennerin ja asiakasomistajien kanssa

Jaa

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO aloittaa 23.8. uuden hyväntekeväisyysyhteistyön, jonka myötä jaetaan yli sata Venner-ruokalaatikkoa paikallisille vähävaraisille perheille, eli raaka-aineet yli 4600 terveelliseen ateria-annokseen. Yhteistyö toteutetaan Vennerin ja alueen kuntien kanssa.

”Osuuskaupan tuotot palautetaan aina paikallisille, kotiseudun ja ihmisten hyväksi. Käytännössä siis jokainen ostos omasta osuuskaupasta palautuu paikallisen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Missiomme mukaisesti haluamme tehdä kotiseudustamme parempaa paikkaa elää ja Venner-yhteistyö on yksi käytännön teko sen edistämiseksi,” kertoo SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen.

”Halusimme ottaa myös asiakasomistajamme mukaan jakamaan hyvää. Asiakasomistaja voi aktivoida S-mobiilissa lahjoitukseen, ja SSO maksaa asiakkaan puolesta terveelliseen ruoka-annokseen sekä kokkailuhetkeen tarvittavat ruoka-aineet sekä ohjeet. Perhe saa käytännössä Venner-ruokalaatikon, joka sisältää kaikki tarvittavat ainekset viikon ravitseviin pääaterioihin 4–6-henkiselle perheelle, välipaloja ja hedelmiä, helpot ruokaohjeet sekä Sana-solin D-vitamiinivalmisteen”, jatkaa Karppinen.

” SSO:n, alueen kuntien sekä paikallisen yhteisön osallistava yhteistyö on upea tapa vaikuttaa yhdessä, kampanjassamme ihan jokaisella on mahdollisuus auttaa apua tarvitsevia syömään paremmin! Toivommekin, että Suur-Seudun alueen asiakasomistajat aktivoituvat suurin joukoin mahdollistamaan vähävaraisille perheille ravitsevaa ruokaa ja uusia oppeja. Meille on tärkeää, että ihan kaikki syövät ravitsevasti ja ilmastoystävällisesti, joten kiitämme kampanjaan osallistuvia tarjoamalla asiakassomistajille kuukauden maksuttoman pääsyn Vennerin Keittiössä -kasvisreseptipalveluumme inspiroitumaan herkullisista kasvisruokaresepteistä”, kertoo Emilia Järvinen Venneristä.

Vähävaraisille perheille toimitettava Venner-ruokalaatikko on sekä kasvisruokakasvatusta että ravitsevaa ruoka-apua. Vaikuttava ja palkittu konsepti perustuu aktiivisen toiminnallisen oppimisen malliin. Apua tarvitsevat perheet löytyvät alueen kuntien sosiaalitoimen kautta, jotka kohdentavat Venner-laatikot kaikkein eniten apua tarvitseville. Perheet saavat ruoka-aineiden mukana ohjeet reseptivihkona ja -videoina, ja pääsevät näin kokkaamaan kotona yhdessä ja oppimaan uutta perheen kesken. Reseptit ovat helppoja, nopeita ja maistuvia, ja ne on koostettu edullisista ja terveellisistä kasvisraaka-aineista. Perheille tarjotaan siis uutta kokemusta monipuolistaa ruokavaliota ja valmistaa kestävän kehityksen kasvisruokaa edullisesti, ja näin lisätä mahdollisuuksia perheen yhdessä toimimiseen.

Kampanja tukee myös S-ryhmän uutta vastuullisuusohjelmaa, joka asettaa tavoitteeksi kasvisten ja kasvispohjaisten ruokien määrän nostamisen 65 prosenttiin kaikesta myydystä ruoasta. Lihansyöntiä ei toki silti julisteta pannaan. Kun asiakasomistaja osallistuu kampanjaan, saa hän myös itselleen huikean reseptivideopankin kokeiluun.

”Olemme superinnoissamme uudesta yhteistyöstä, sillä meillä on Vennerin ja SSO:n kanssa hyvin samansuuntainen arvomaailma ja ajattelemme, että ravitseva ja terveellinen ruoka kuuluu kaikille, eikä yhdenkään lapsen vatsan tulisi kurnia”, iloitsevat Järvinen ja Karppinen.

”Uudet ideat ja teot vähävaraisten perheiden tukemiseksi ovat erittäin tervetulleita. Tässä ihastuttaa ajatus perheen yhteisestä ruuanlaittohetkestä. Itse tehty ruoka on edullisempaa ja pienen harjoittelun myötä myös parempaa kuin valmisruoka. Iso peukku ”, täydentää Mika Metsäpalo, Salon kaupungin aikuissosiaalityön päällikkö.

Tavoitteena on toimittaa Venner-ruokalaatikot perheille koulujen syyslomaviikoksi, jotta niistä olisi iloa monelle syyslomaansa mahdollisesti kotona viettävälle perheelle.

Kampanja käytännössä:

Asiakkaalle maksuttoman lahjoituksen voi tehdä S-mobiilissa 23.8.-12.9.2021.