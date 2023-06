SSO palkittiin Future Workplaces 2023 -sertifikaatilla

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on panostanut työntekijäkokemuksen parantamiseen ja yrityskulttuurin johtamiseen jo pitkään – erityisesti vuodesta 2018 lähtien, kun SSO:n edellisessä isommassa strategiapäivityksessä työntekijät nostettiin yrityksen tärkeimmäksi menestystekijäksi.

SSO:n kulttuurimuutosmatkassa on elänyt vahvasti ajatus SSO:n missiosta Tehdään yhdessä parempi paikka elää. SSO:n kulttuurin johtaminen aloitettiin toden teolla muutama vuosi sitten, kun kulttuurin muutoksen vauhdittajaksi lanseerattiin Meidän juttu. ”Meidän juttu on kehitysprojekti, jossa olemme yhteisellä matkalla koko SSO:n voimin rakentamassa uutta yrityskulttuuria, joka on entistä osallistavampi, avoimempi, rohkeampi ja ketterämpi”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

Viime vuonna SSO:n strategia päivitettiin jälleen perusteellisemmin – tällä kertaa laajasti henkilökuntaa, hallintoa ja asiakkaita mukaan ottaen. Kulttuurin muutosmatka on jatkunut mm. esihenkilöiden rohkean johtajuuden kasvuvalmennuksella sekä aitoon vuorovaikutukseen pohjaavan työyhteisö- ja strategiapelin myötä, jossa tavoitteena oli työyhteisön avoimen dialogin kehittäminen.

SSO on neljäs sertifikaatin saanut suomalainen yli 1000 hengen organisaatio

SSO:lle on nyt myönnetty Future Workplaces 2023 -sertifikaatti osoituksena yrityskulttuurin johtamisesta poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Isoissa yrityksissä saavutus on poikkeuksellinen – SSO saa sertifikaatin neljäntenä suomalaisena yli 1000 hengen organisaationa.

SSO:n ensimmäinen Siqni-kysely toteutettiin keväällä 2023 ja vastausprosentti oli huikea 90 %, joka on isolle organisaatiolle jo itsessään mahtava saavutus. ”Halusimme Siqni-kyselyn avulla selvittää, mikä meidän henkilöstöllemme on työssä kaikkein merkityksellisintä ja miten juuri ne asiat meillä SSO:ssa toteutuvat”, kertoo henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo. ”Olemme äärimmäisen iloisia tuloksista – SSO:lta löytyy paljon tahtoa tehdä omasta osuuskaupastamme entistäkin parempi”, Hanna jatkaa.

”Future Workplaces -sertifikaatti on meille tärkeä ja äärimmäisen hieno tunnustus ja merkki siitä, että teemme oikeita asioita matkallamme kohti parempaa työntekijäymmärrystä ja sitä kautta työntekijäkokemusta”, lisää Finér.

”Työntekijäymmärrys perustuu aina systemaattisesti kerättyyn tietoon, ei oletuksiin. Lähtökohtana on halu ymmärtää organisaatiossa vaikuttavia hyvinvointi-, motivaatio- ja sitoutumistekijöitä yksilötasolta lähtien”, jatkaa Somersalo. ”Vasta kun tunnemme työntekijöillemme tärkeimmät asiat, jotka vaikuttavat työntekijäkokemukseen, voimme aidosti kehittää työpaikastamme jokaiselle vielä entistäkin parempaa”, jatkaa Somersalo.