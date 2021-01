SSO tarjoaa kesätyötä 300 nuorelle - Tavoitteena tarjota yhtä monta positiivista työkokemusta

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO työllistää kesällä 2021 noin 300 nuorta. Kaksi kolmannesta SSO:n kesäpesteistä on yli 18-vuotiaille ja tämän lisäksi tarjolla on noin sata S-Kesis-paikkaa 15-17-vuotiaille, joissa nuoret tutustuvat työelämään vähintään parin viikon mittaisella jaksolla. Haku kesätöihin on käynnissä nyt. S-ryhmä on tänäkin vuonna yksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppaneista.

SSO:n kesätyöpaikat haettavana 14.2.2021 asti - SSO on yksi toimialueensa suurimmista työllistäjistä. Erityisen paljon työllistämme nuoria ja tälläkin hetkellä palveluksessamme on yli 200 alle 25-vuotiasta. Myös ensi kesänä tarjoamme monipuolisia palvelualan tehtäviä SSO:ssa ja tuemme nuorten mahdollisuuksia kartuttaa työkokemusta ja päästä myöhemmin kiinni työelämään. Monet meillä nyt työskentelevistä ovat hyvän kesätyökokemuksen myötä saaneet kipinän lähteä opiskelemaan alaa ja hakeutuneet meille myöhemmin töihin, toteaa henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo. - SSO:n menestys syntyy ihmisten avulla. Huolehdimme siitä, että kesätyöntekijät perehdytetään huolella yritykseen, työympäristöön sekä työtehtäviin ja he pääsevät nopeasti osaksi toimipaikan hyvää työporukkaa, jatkaa Somersalo. SSO:ssa työskentelee kaiken kaikkiaan tällä hetkellä noin 1200 palvelualan ammattilaista. – SSO:ssa perinteeksi muodostuneet pikahaastattelutapahtumat ovat jo monena vuonna keränneet suuren suosion ja viime vuonnakin yli 1200 nuorta saapui paikalle CV:n kera. Nuoria haastateltiin pari minuuttia ja heille annettiin pieni asiakaspalvelutehtävä. Myös tänä vuonna kaikki pääsevät haastatteluun, mutta ne toteutetaan ajan hengen mukaisesti videoiden avulla. − Ykköstavoitteemme on tarjota nuorille myönteisiä työkokemuksia. Työelämään siirtyminen on herkkä vaihe, jolla on tutkitusti vaikutusta koko työuran onnistumiseen. Epäonnistumisella on yhteys syrjäytymiseen ja jopa työkyvyttömyyteen. Puhumme esimiestemme kanssa myös esimerkiksi perehdytyksen ja nuoren kohtaamisen tärkeydestä, Somersalo kertoo. − Kaupan ala on silta työelämään. Haastan kaikki palvelualoilla työskentelevät esimiehet ja kesätyöntekijöitä kohtaavat työkaverit mukaan kannustamisen ja palautteen antamisen positiivisuustalkoisiin, hän lisää. SSO:n kesätyöpaikkoihin voi hakea 14.2.2021 asti osoitteessa www.sso.fi/rekry Vastuullinen kesäduuni -kampanja Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. S-ryhmä on yksi kampanjan pääyhteistyökumppaneista. Lue lisää: www.kesaduuni.org

