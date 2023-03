SSO:lle haki ennätysmäärä kesätyöntekijöitä ”Mahdollistamme kesätyöpaikan reilulle neljällesadalle nuorelle”

Uusi ekologinen Sale Hiidensalmi avataan Lohjalla 6.2.2023 09:27:58 EET | Tiedote

Sale Hiidensalmen avajaisia vietetään lauantaina 11.2.2023 klo 10 alkaen. Myymälän suunnittelussa on jo rakennusvaiheessa otettu huomioon vastuullisuus ja ekologisuus. Sale tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman, runsaasti take away -tuotteita ja laajat aukioloajat, palvellen niin lähialueen asukkaita kuin satunnaisia ohikulkijoita.