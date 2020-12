SSO:n Prismat lähtevät joulukauppaan laajoilla aukioloajoilla

SSO palasi uuden mission myötä juurilleen – ”tehdään yhdessä parempi paikka elää” 21.9.2020 14:32:27 EEST | Tiedote

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO palaa juurilleen uudistaessaan strategisen perustehtävän eli mission, joka on nyt ”tehdään yhdessä parempi paikka elää”. Uutta missiota toteutetaan nykyaikaisin keinoin uutta tekniikkaa ja innovaatioita hyödyntäen. SSO:n juuret ulottuvat vuoteen 1903, kun paikalliset maanviljelijät toivat omat tuotteensa paikalliseen osuuskauppaan myyntiin ja samalla tulivat perustaneeksi osuuskaupan. Juurille palaaminen tarkoittaakin ennen kaikkea yhdessä tekemistä - yhteistyötä asiakkaiden ja henkilökunnan sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Se tarkoittaa myös ympäristön huomioimista enemmän kuin koskaan. ”Mission ytimessä on ajatus siitä, että osuuskaupan toiminnassa tärkeintä on asiakkaan saama paras mahdollinen hyöty - ei niinkään aina maksimaalinen tulos. Paikallisena toimijana haluamme vahvasti olla mukana voimistamassa alueen elinvoimaa, jotta kilpailukykyiset palvelut pysyvät alueella myös tulevaisuudessa”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.