SSO:ssa koronaa torjutaan Pienillä hyvillä teoilla

Asiakkaiden ja henkilökunnan terveys ja ostamisen turvallisuus on Suur-Seudun Osuuskaupassa keskeinen prioriteetti koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Osuuskaupassa on tehty lukuisia käytännön toimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi. Näiden Pienien hyvin tekojen ideoimiseen on osallistunut hienosti koko henkilökunta. Myös asiakkaiden toiveita ja palautetta kuunnellaan koko ajan.

Asiakkaiden ja henkilökunnan terveys ja ostamisen turvallisuus on Suur-Seudun Osuuskaupassa keskeinen prioriteetti koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Osuuskaupassa on tehty lukuisia käytännön toimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi. Näiden Pienien hyvin tekojen ideoimiseen on osallistunut hienosti koko henkilökunta. Myös asiakkaiden toiveita ja palautetta kuunnellaan koko ajan.

– Viime viikolla asennettiin lattiatarrat kassalinjoille. Muistutamme näin asiakkaitamme pitämään jonossa turvavälin. Kassoille asennettiin suojapleksit ja kassakapulat poistettiin kaikista myymälöistä, Sokosten ja Prismojen johtaja Panu Kärjes kertoo.

Käsidesiä on tarjolla heti myymälöiden sisääntuloissa ja mm. kassalinjoilla. Henkilökunta työskentelee käsineet kädessä, ja töihin tulo flunssaisena on ehdottomasti kielletty. Asiakkaita opastetaan käsienpesupaikoista. Niissä puhaltimet on korvattu paperipyyhkeillä.

– Henkilökunnan omasta aloitteesta olemme siirtyneet taukojen porrastamiskäytäntöön. Tauoille mennään nyt vain muutama henkilö kerralla, Kärjes sanoo.

Hyviin pieniin tekoihin kuuluu kaiken tarpeettoman koskettelun välttäminen. Esimerkiksi paistopisteen tuotteita pakataan valmiiksi ja lounaat tarjoillaan annoksina mukaan otettaviksi noutopöydän sijaan. ABC:llä ruoan voi tilata etukäteen omaan autoon parkkiruutuun.

Sokoksissa puolestaan on käynnistetty tuotteiden keräilypalvelu. Tilatut, valmiiksi pakatut tuotteet odottavat asiakasta kassapisteellä.

Maksamisessa kannustetaan lähimaksun ja MobilePayn käyttöön.

Kaikissa SSO:n myymälöissä ensimmäinen aukiolotunti viikon jokaisena päivänä on rauhoitettu riskiryhmille. Näin asiakkaita odottaa myymälä, jossa pinnat on juuri puhdistettu ja kassalla asioivien määrä on tavallista pienempi.

– Pintojen puhdistusta on kaiken kaikkiaan tehostettu jokaisessa toimipaikassamme. Desinfioimme mm. ovien kahvoja, kaiteita, ostoskärryjen ja -korien kahvoja, pöytien ja tuolien pintoja, maksupäätteiden näppäimistöjä sekä kosketusnäyttöjä, Panu Kärjes kertoo.

Myös autokaupassa on ideoitu uusia toimintatapoja.

– Noudamme ja toimitamme autot huollosta kotiin sekä teemme autonluovutuksia myös kotona, PP-auto Oy:n toimitusjohtaja Petteri Heiskanen kertoo.

Pienien hyvien tekojen kehittämistä jatketaan ja uusia hyviä ideoita putkahtaa pintaan päivittäin.

Lisätietoja:

SSO:n Sokosten ja Prismojen johtaja Panu Kärjes, p. 044 3205 606

SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér, p. 040 540 2006